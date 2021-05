Pornhub gehört zu den meistbesuchten Websites weltweit, doch seit dem Jahr 2020 erheben immer mehr Menschen schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen. Auf der Pornoseite sollen Videos von Missbrauch und Vergewaltigungen gezeigt worden sein. Pornhub deaktivierte daraufhin Millionen von Videos, mehrere Verfahren laufen. Im Zuge derer wurde die Frage immer lauter, wer eigentlich an der Spitze des Unternehmens hinter Pornhub steht. Wer von diese Klicks um jeden Preis am meisten profitiert und wer letztlich verantwortlich dafür ist, was auf der Plattform zu sehen ist. Die Spur führte tatsächlich zu einem Österreicher. Wer dieser vielleicht der mächtigste Mann der Pornoindustrie ist, und wieso die Spurensuche so schwierig war, erzählen Georg Eckelsberger und Nikolai Atefie von "Dossier". (red, 27.5.2021)

