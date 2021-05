vol.at war am Donnerstag gegen 10.30 Uhr erreichbar. Foto: screenshot

Bregenz – Durch eine DDos-Attacke auf das Vorarlberger Medienhaus Russmedia waren am Donnerstag die Plattformen VN.at und VOL.at und weitere Websites nicht erreichbar. Man arbeite seit 6.00 Uhr früh mit Hochdruck an der Behebung der Probleme. Betroffen waren auch Internetzugänge von VOLhighspeed, gegen 9.30 Uhr habe man zumindest die für die Kunden so wichtige Internetverbindung wiederherstellen können, so Gerold Riedmann, Managing Director und "VN"-Chefredakteur. Ab ca. 10.30 Uhr waren die Seiten wieder normal erreichbar.

"Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten", so Riedmann. Wie lange die Störung anhalten werde und wer die Angreifer sind, war vorerst unklar. Grundsätzlich seien solche Angriffe nicht selten, gerade Medienseiten seien beliebte Ziele, daher schütze man sich davor. Dass also eine Situation wie die derzeitige eintrete, dafür brauche es "schon eine gewisse kriminelle Energie". Man stehe im Austausch mit anderen internationalen Medienhäusern, um die Attacke abzuwehren. (APA, red, 27.5.2021)