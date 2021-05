Neues Humanic-Sujet: Frag Franz. Foto: Humanic

Wien – Wer erinnert sich noch an die Humanic-Werbung mit Franz? 26 Jahre lang – von 1969 bis 1995 – warb der Schuhhändler mit diesem Franz und einem Victory-Zeichen. Ende der 60er-Jahre wurde Horst Gerhard Haberl Leiter der Humanic-Werbung. Er benannte seine Abteilung in "Abteilung Zukunft" um, verzichtete auf Werbung im klassischen Stil und setzte auf Kooperation mit Künstlern wie H. C. Artmann, Wolfgang Bauer, Anselm Glück, Andreas Okopenko, Roland Goeschl, Richard Kriesche, Otto M. Zykan.

Lautmalerei mit Otto M. Zykan

HUMANIC

Papierene Stiefel mit H. C. Artmann

HUMANIC

Der Grafiker und Performancekünstler Karl Neubacher kreierte damals das Hand-Fuß-Logo als buntes Victory-Zeichen, und Regisseur Axel Corti machte dann 1971 den Vornamen Franz zur Humanic-Werbeikone. Jetzt, 26 Jahre nach seinem Abgang, kehrt Franz aus dem Archiv-Exil zurück. "Wann, wenn nicht jetzt?", sagen dazu Michael Rumerstorfer und Wolfgang Neussner, Vorstände der Leder & Schuh AG, der Humanic und Shoe4You gehören, "wir alle brauchen Mutsignale." "Frag Franz", fordert die neue Kampagne auf.

Bis 1995 blieb "Franz!" der Ausruf am Ende jeder Humanic-Werbung, nachdem zuvor "Humanic – passt immer" zu hören gewesen war. Mehr als 70 Spots sind im Laufe der Jahre entstanden. Die neue Linie fordert auf: "Frag Franz" – eine Anspielung auf Vertriebs- und Werbemöglichkeiten.

"Ist ein Schuh ein Schuh?" – Frag Franz

HUMANIC

Spot "Kakadu"

HUMANIC

"Wie damals, geben wir der Kunst einen öffentlichen Wirkraum in unserer Werbung und der Poesie eine Bühne. Wir arbeiten mit einem Fade-over-Effekt aus den Franz-Kreationen von damals mit den Neuinterpretationen von jetzt. Unsere Avantgardisten werden im 150. Jubiläumsjahr Menschen in sozialen Medien sein, die bestehendes Material remastern und – mit ganz wenig Briefing, wie in den 80ern – eigene Franz-Schöpfungen kreieren. Und weil die Zeit danach verlangt, werden wir auch zulassen, dass Franz mit polarisierenden Botschaften einen gesellschaftlichen Diskurs zu wichtigen Themen anregt", so die Humanic-Vorstände.

Die neue Kampagne wurde von der Kreativagentur Dodo rund um Georg Feichtinger, Katharina Maun und Doris Weixlbaumer entwickelt. (red, 27.5.2021)