Der Politologe und ORF-Analytiker vom Dienst präsentiert ab 11. Juni in "Heimspiel – Europa am Ball" Geschichten zur Europameisterschaft

Peter Filzmaier wechselt wieder das Terrain und präsentiert ab 11. Juni im ORF ein Magazin zur Fußball-Europameisterschaft. Foto: STANDARD/Regine Hendrich

Wien – Prominenter Neuzugang in der ORF-Sportredaktion: Politologe Peter Filzmaier tauscht Politik gegen Fußball und präsentiert zur Fußball-Europameisterschaft das Magazin "Heimspiel – Europa am Ball". Die erste Ausgabe steht am 11. Juni um 18.10 Uhr in ORF 1 auf dem Programm. Die Europameisterschaft wird dann um 21 Uhr mit dem Spiel Italien gegen die Türkei angepfiffen.

Die Details zum EM-Magazin, das während der Europameisterschaft insgesamt 20 Mal ausgestrahlt werden soll, präsentiert der ORF am Mittwoch, 2. Juni, bei einer Pressekonferenz, an der auch Filzmaier teilnimmt. Der langjährige ORF-Analytiker hat Ende 2019 sein Buch "Atemlos" veröffentlicht, in dem er über Ereignisse und Episoden aus der Welt des Sports reflektiert. Filzmaier ist passionierter Läufer und Fan des FC Barcelona.

Laut ORF-Programmvorschau geht es in "Heimspiel – Europa am Ball" um: "Es gibt duzende Geschichten, rund um das Sportevent des Jahres. Denn: Die EM ist mehr als nur Tore, Punkte und Siege. Heimspiel – Europa am Ball erzählt diese Geschichten zur Europameisterschaft, oft mit einem Augenzwinkern. Menschen aus ganz Europa kommen zu Wort, Themen – die in der Sportberichterstattung meist untergehen – rund um das Erlebnis Fußball werden besprochen, der perfekte Elfer gelernt und es gibt auch einen prominenten Analytiker: Peter Filzmaier tauscht Politik gegen Fußball. Er wird in jeder Folge die Aussagen von Teamchef und Co. genau unter die Lupe nehmen." (red, 27.5.2021)