Reunion (von links): Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Matt LeBlanc. Foto: Terence Patrick/HBO Max via AP

TV-Tagebuch: "Friends: The Reunion" auf Sky: Freunde fürs Leben – Reden wir darüber: 17 Jahre nach dem "It's over" sind sie wieder da – Mit Serienforum: Was mochten Sie an "Friends"? und Kopf des Tages: Friend" Matthew Perry – Ein alter Freund mit schwerer Zunge

Heute im ORF: "Schauplatz"-Reporterin Nora Zoglauer: "Das Unwort des Jahres ist für mich Chalet"– "Betongold im Ausseerland" über umstrittene Immobiliendeals, überforderte Bürgermeister und Bewohner, die sich gegen diesen Ausverkauf der Heimat wehren – Donnerstag, 21.05 Uhr, ORF 2

Serienreif-Podcast: Genialer Trash: Wieso Reality-TV so erfolgreich ist – Nana Siebert, Trash-TV-Expertin und stellvertretender Chefredakteurin des STANDARD, über das Phänomen und die verschiedenen Formate

Facebook-Posting: "Satirischer Ritterschlag": Grasser blitzt mit Klage gegen ORF-Satiriker Klien ab – Klien hatte vor Lockdown geschrieben: "Ganz Österreich wartet heute darauf, eingesperrt zu werden. Ein Tag wie jeder andere für Karl-Heinz Grasser"

Neue Kampagne Humanic lässt die legendäre Franz-Werbung auferstehen – Nach 26 Jahren sind Franz, der Fuß und das Victory-Zeichen wieder für den Schuhhändler im Einsatz – Kampagne wurde von Kreativagentur Dodo entwickelt

Europameisterschaft: EM-Magazin im ORF: Peter Filzmaier tauscht Politik gegen Fußball – Der Politologe und ORF-Analytiker vom Dienst präsentiert ab 11. Juni in "Heimspiel – Europa am Ball" Geschichten zur Europameisterschaft

Umfrage: Die stärkste Marke in Österreich ist das Land Österreich – Das Land selbst ist weiterhin die wichtigste Marke im Staat. Insgesamt haben allerdings Marken zugelegt, die für Visionäres stehen. Weniger Bonus für Heimisches als 2020

Forum+: Mitdiskutieren bei "Politik live" über Corona und bei "Talk im Hangar" über Verbote

Nach Amazon-Kauf von MGM: James Bond weiterhin im Kinoeinsatz – Die Produzenten der Filmreihe in einem Statement: "Wir sehen uns verpflichtet, die James-Bond-Filme weiterhin für das weltweite Kinopublikum zu machen"

Neuauflage: Neue Serie um "Sex and the City": Chris Noth ist als Mr. Big dabei – "And Just Like That" mit Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis – Das Revival soll das Leben der drei Freundinnen ab 50 beleuchten

Switchlist: Tschick, Rasputin, Another Day of Life, Erbarmungslos, Fahndung Österreich, Die Kanaren der Zukunft, Talk im Hangar, Eco, Stöckl – TV-Tipps für heute Abend

