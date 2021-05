In sechs von zehn Unternehmen ist der Stellenwert des Controllings im vergangenen Jahr gestiegen, zeigt eine aktuelle EY-Erhebung

Digitale Technologien wie etwa Dashboarding oder Predictive Analytics sind bereits ein wesentlicher Treiber zur Leistungssteigerung im Controlling. Durch die Corona-Pandemie mit all ihren Herausforderungen hat der digitale Wandel in den vergangenen Monaten noch einen Extra-Push bekommen – sowohl in den Arbeitsweisen als auch bei der Prozessoptimierung.

Business- und Datenanalyse ist in der Corona-Krise laut einer EY-Befragung wichtiger geworden Foto: imago images/Panthermedia

Die Beratung EY hat die Branche (240 Unternehmen) nun aktuell untersucht. Das Gesamtbild zeigt: Neun von zehn der befragten Unternehmen konnten sich rasch an die neue Situation anpassen und entsprechende Maßnahmen einleiten. Nur rund drei Prozent der Unternehmen sehen wesentliche Anpassungsschwierigkeiten, vor allem Unternehmen in größeren Umsatzklassen meldeten Adaptionsprobleme. Auch im öffentlichen Sektor stimmten nur 60 Prozent zu, dass sich die Controllerinnen und Controller rasch an die neuen Arbeitsbedingungen anpassen konnten.

In sechs von zehn befragten Unternehmen ist der Stellenwert des Controllings im vergangenen Jahr gestiegen. Dieser Trend ist laut EY unternehmens- und branchenunabhängig zu erkennen und in Großunternehmen stärker als in Kleinunternehmen bemerkbar.

Veränderte Rollenbilder seit Krise

Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen gibt an, dass die Krise zu einer Änderung der Rollenbilder im Controlling geführt hat. Die größte Veränderung sehen Unternehmen dabei im Bereich Business- und Datenanalyse: Über drei Viertel erkennen hier einen Bedeutungsgewinn. Vor allem im Pharma- und Gesundheitssektor, der Industrie- und Konsumgüterbranche sowie dem Energiesektor erhält das Rollenbild der Controller als Business- und Datenanalytiker starke Zustimmungswerte mit jeweils 90 Prozent. Auch die Controlling-Aufgabe als Informationsspezialisten erreicht eine hohe Zustimmungsrate (72 Prozent), ein Viertel (25 Prozent) der befragten Unternehmen erwartet sogar einen starken Bedeutungsgewinn.

Ebenso im Spitzenfeld befindet sich das Monitoring von Chancen und Risiken, das für 70 Prozent der Unternehmen an Bedeutung gewinnt. Jene Rollenbilder, in denen vergleichsweise weniger Bedeutungszunahmen erwartet werden, zerfallen in zwei Gruppen: Kernfunktionen des Controllings ("Kaufmännisches Gewissen", "Garant für nachhaltige Steuerung"), die quasi das "Pflichtprogramm" darstellen, und Funktionen, die über Business-Partnering noch hinausgehen ("Treiber von Veränderungen", "Innovator neuer Ideen"). Kostenorientierte Aspekte stehen in der Steuerung auch weiterhin ganz oben, Liquiditätsmanagement sowieso. (red, 27.5.2021)