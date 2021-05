In dieser Galerie: 2 Bilder Bisher mussten im Handel pro Person 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Die Regierung dürfte sich nun auf eine Halbierung geeinigt haben. Von der Reduzierung auf zehn Quadratmeter pro Person profitieren auch der Sport- und der Freizeitbereich sowie die Museen. Foto: APA / Hans Punz Mit den neuen Regeln sollte dezentes Public Viewing wieder möglich sein – freilich nicht wie hier bei der Frauen-EM 2017 am Wiener Rathausplatz, sondern mit deutlich mehr Einschränkungen. Foto: Picturedesk/APA/Hochmuth

Heute, Freitag, ab neun Uhr ist es wieder so weit: Da trifft sich die türkis-grüne Bundesregierung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (beide Grüne) sowie Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) mit den neun Landeshauptleuten sowie mit Expertinnen und Experten im Bundeskanzleramt, um über weitere Öffnungsschritte ab dem 10. Juni zu diskutieren. Gegen Mittag soll die Öffentlichkeit über alle Details informiert werden. Einige Punkte gelten aber bereits als fix, wie es aus Regierungskreisen zum STANDARD hieß.

Sperrstunde Die Sperrstunde wird wie erwartet von 22 auf 24 Uhr ausgeweitet. Dass das bereits am 10. Juni und nicht erst am 17. Juni – wie von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ursprünglich avisiert – umgesetzt wird, ist wohl nicht zuletzt der Fußball-EM ab 11. Juni zu verdanken. Fußballfans bei Public-Viewing-Veranstaltungen oder beim Wirt hätten sonst in der ersten EM-Woche die Abendpartien nicht zu Ende sehen können. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sagte auf Anfrage zum STANDARD: "Die aktuellen Diskussionen orientieren sich selbstverständlich auch an gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die hier für eine Praktikabilität der Maßnahmen wichtig sind. Dabei spielt natürlich auch ein Ereignis wie die Fußball-Europameisterschaft eine wichtige Rolle."

Ab 10. Juni werden in Innenräumen von Lokalen maximal acht statt bisher vier Personen (jeweils exklusive Kinder) an einem Tisch Platz nehmen können. Outdoor wird die Personenanzahl von zehn auf 16 erhöht werden. Diese Regel soll generell für Treffen und Zusammenkünfte gelten. Bei diesen Personenzahlen sind dann auch keine Abstandsregeln und Masken mehr notwendig. Quadratmeterregel Wirtschaftskammer und Handelsvertreter haben sich in den letzten Tagen dafür starkgemacht, dass im Handel die Quadratmeterregel deutlich reduziert wird. Bisher mussten im Handel pro Person 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Die Regierung dürfte sich nun auf eine Halbierung geeinigt haben. Von der Reduzierung auf zehn Quadratmeter pro Person profitieren auch der Sport- und der Freizeitbereich sowie die Museen.

Wirtschaftskammer und Handelsvertreter haben sich in den letzten Tagen dafür starkgemacht, dass im Handel die Quadratmeterregel deutlich reduziert wird. Bisher mussten im Handel pro Person 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Die Regierung dürfte sich nun auf eine Halbierung geeinigt haben. Von der Reduzierung auf zehn Quadratmeter pro Person profitieren auch der Sport- und der Freizeitbereich sowie die Museen. Amateurproben Bei Musik- und Chorproben oder ähnlichen Veranstaltungen im Vereinsbereich wird es unter Einhaltung der 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) keine Beschränkung bezüglich der verfügbaren Quadratmeter pro Person mehr geben.

Diskutiert wurde im Vorfeld der Sitzung am Freitag zudem auch darüber, ob bei Veranstaltungen im Freien künftig überhaupt auf Masken verzichtet werden kann – sofern die Teilnehmer geimpft, getestet oder genesen sind. In Indoorbereichen wie Schulen und öffentlichen Verkehrsmitteln dürfte die Maskenpflicht vorerst beibehalten werden. Allerdings ist denkbar, dass dabei die FFP2-Maske durch einen Mund-Nasen-Schutz ersetzt wird. Ob diese Maßnahme bereits am 10. Juni kommt oder erst mit dem nächsten Öffnungsschritt Anfang Juli, war vorerst noch in Diskussion.

Am Donnerstagabend zeichnete sich zudem ab, dass Lockerungen im Bereich der Hochzeiten wohl Anfang Juli kommen werden. Aktuell dürfen bei Trauungen mit maximal 50 Personen keine Speisen und Getränke serviert werden.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) besprach sich bereits am Donnerstag mit Experten. Ergebnisse sollen in die Gesprächsrunde mit dem Bund einfließen, hieß es danach. Entscheidungen wurden am Donnerstag keine präsentiert.

Der Salzburger Wilfried Haslauer (ÖVP) gehört zu jenen Landeshauptleuten, die auf weitere Öffnungsschritte drängten. Vor allem die Sperrstunde um 22 Uhr war Haslauer angesichts der Salzburger Pfingstfestspiele ein Dorn im Auge. Gleichzeitig setzte er sich für den Wegfall der Einreiseregistrierung ein. "Diese einseitig bestehende Regelung führt zu unnötigen Staus an den Grenzen und erzeugt neben langen Wartezeiten einen enormen Aufwand für die Exekutive", sagte Haslauer. (David Krutzler, Stefanie Ruep, Michael Völker, 28.5.2021)