"Keinen Generalverdacht gegen Muslime" stellt die sogenannte "Islamlandkarte" für Integrationsministerin Susanne Raab dar.

Am Donnerstag präsentierte die Dokumentationsstelle Politischer Islam etwas als neu, das es eigentlich seit vielen Jahren gibt. Nun bringt ihr genau das massive Kritik ein. Es geht um die sogenannte "Islamlandkarte", die Edan Aslan, Professor für Religionspädagogik an der Uni Wien, einst erstellte, um eine digitale Übersicht islamischer Vereine und Moscheen in Österreich zu geben. In den vergangenen Monaten sei diese Karte in Kooperation mit der Dokumentationsstelle aktualisiert worden, heißt es. Inzwischen sind dort mehr als 600 Organisationen erfasst. Doch nun untersagt die Universität Wien die Verwendung ihres Logos auf der Seite der Landkarte.

Der Rektor der Universität Wien, Heinz Engl, distanziert sich in einer Verlautbarung "insbesondere vom 'Impressum', in dem zur Meldung von 'Informationen zu einzelnen Vereinen oder Moscheen' aufgefordert wird. Da dort auch darauf hingewiesen wird, dass die Berichte und Informationen nicht für inhaltliche Positionen der Universität Wien stehen, habe ich die Verwendung des Logos der Universität Wien untersagt." Aktuell ist das Logo aber noch auf der Webseite der Landkarte zu sehen.

"Zielscheibe für islamfeindliche Attacken"

Nach der Präsentation der Dokumentationsstelle folgten lobende Worte von ÖVP und FPÖ. Ansonsten hagelte es massive Kritik. Insbesondere die Grünen waren alles andere als glücklich darüber. "Muslimische Einrichtungen werden vorweg mit islamistischen vermischt, medial wird von hunderten Organisationen auf einer staatlichen 'Watchlist' gesprochen", sagt die grüne Integrationssprecherin Faika El-Nagashi in einer Aussendung. Die SPÖ-Gemeinderätinnen Aslıhan Bozatemur und Şafak Akçay sowie der SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi sehen mit der Landkarte Muslime zur Zielscheibe für islamfeindliche Attacken erklärt. Für die Muslimische Jugend (MJÖ) ist sie "ein gefährliches Beispiel für den Generalverdacht gegen Muslime".

Der Ersteller der "Islamlandkarte", Ednan Aslan, sagte am Donnerstag vor Journalisten, dass es keine Übersicht sei, die nur den politischen Islam zeige. Man wolle Stärken und Schwächen, die ideologische und theologische Ausrichtung, aber auch die Leistungen für die Integrationsarbeit der jeweiligen Organisationen transparent machen. Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) erklärte, dass die "Islamlandkarte" keinen Generalverdacht gegen alle Musliminnen und Muslime bedeuten solle. (Jan Michael Marchart, 28.5.2021)