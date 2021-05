Roboter-Dinosaurier sind Schnee von gestern. Hier kommt das Roboter-Mammut. Foto: Guerilla Games/Sony

Mit Pfeil und Bogen in einer riesigen postapokalyptischen Welt auf Roboter-Dinosaurier schießen? Das ist – kurz zusammengefasst – das Erfolgskonzept hinter dem erfolgreichen Open-World-RPG "Horizon: Zero Dawn" des niederländischen Studios Guerilla Games. Die Fortsetzung des Blockbusters aus dem Jahr 2017, "Horizon: Forbidden West", soll noch in diesem Jahr erscheinen – ein genaues Release-Datum ist zwar noch nicht bekannt, dafür konnte Sony am Donnerstag mit einem längeren Gameplay-Video die Fans bei der Stange halten. Das Material wurde auf einer Playstation 5 aufgenommen.

Nach kurzen Einführungsworten und einer Videosequenz ist hier wieder die Protagonistin Aloy zu sehen, wie sie sich durch das Umfeld des zerstörten San Francisco bewegt – im Hintergrund ist unter anderem die Golden Gate Bridge zu sehen, in einer anderen Szene sieht man die Überreste jener Straßenbahn, die heute durch die kalifornische Metropole gondelt.

Kämpfen, klettern und tauchen in "Horizon: Forbidden West"

Die postapolalyptische Welt wirkt äußerst lebendig, neben den für das Franchise ikonischen Roboter-Dinosauriern sind auch "normale" Tiere zu sehen. Aloy setzt im Kampf freilich wieder Pfeil und Bogen, aber auch Rauchbomben und ihren altbekannten Speer ein. Im Video kämpft sie dabei nicht nur gegen kleinere Dinosaurier, sondern auch gegen ein übergroßes Roboter-Mammut.

Zudem klettert und springt sie, um ihre Gegner abzuschütteln – und: Sie kann mithilfe einer Taucherbrille unter Wasser tauchen. Die tropische Welt sieht dabei zumindest im Demo-Video wunderschön aus, unter zwar ober- ebenso wie unterhalb der Wasseroberfläche.

Ergänzend zur Taucherbrille kann Aloy eine Art Paraglider einsetzen, um von einem Felsen zum nächsten durch die Luft zu gleiten. Und freilich können die Roboter-Dinosaurier auch wieder gezähmt werden, um sie als Reittiere zu verwenden. Angekündigt wird auch ein Kletterseil, mit dem man leichter Felsen hinaufkommt.

Die Handlung von "Horizon: Forbiden West"

Die Handlung von "Horizon: Forbidden West" spielt circa sechs Monate nach den Ereignissen von "Horizon: Zero Dawn". Die Story ist bereits zuvor mit einem Announcement-Trailer (siehe unten) angekündigt worden. In diesem Teil der postapokalyptischen Saga reist Aloy in unentdeckte Regionen, um eine mysteriöse und verheerende Plage zu untersuchen. Dort trifft sie erneut auf unbekannte Stämme und wilde Maschinenwesen.

Das im Jahr 2017 erschienene "Horizon: Zero Dawn" war von Fans und Kritikern gleichermaßen sehr positiv aufgenommen worden. Die PS4-Version erreichte auf Metacritic 89 von 100 möglichen Punkten, die später erschienene PC-Version 84. Der Launch war zum damaligen Zeitpunkt der erfolgreichste eines neuen Franchises auf der Playstation 4. (stm, 28.5.2021)