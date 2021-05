Großveranstaltungen in Zeiten wie diesen zu planen ist so eine Sache – während sich die meisten Veranstalter in den vergangenen Wochen und Monaten vorausschauend eher zurückhielten und unzählige Konzerte, Turniere, Events und Spiele für die nächste Zeit abgesagt haben, halten das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die Veranstalter in Japan nach wie vor an den bevorstehenden Sommerspielen in Tokio fest.

Doch die Tatsache, dass die Corona-Pandemie das Leben und den Alltag immer noch stark einschränkt, der Impffortschritt in Japan und vielen anderen Ländern sehr schleppend ist und zu diesem Event tausende Menschen aus der ganzen Welt zusammentreffen sollen, lässt die Spiele eher wackelig dastehen. "Die Austragung der Spiele ist doppelt unsicher. 13,6 Milliarden Euro würde Japan eine endgültige Absage kosten. Doch Olympia auf Teufel komm raus durchzuziehen könnte sich als noch größeres Risiko erweisen", schreibt Fritz Neumann in einem Kommentar. Was meinen Sie?

Ist es vertretbar oder eher fahrlässig, Großveranstaltungen wie diese in Zeiten der Pandemie abzuhalten? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 28.5.2021)