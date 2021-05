Es ist eine Zahl, die sich lesen lassen kann. Über zehn Millionen Euro soll die Spar-Gruppe in ihren neuen "Leading Store" gesteckt haben. Auf rund 1800 Quadratmetern ist der neue Interspar am Schottenring fertiggestellt worden, und das in der traditionsreichen ehemaligen Creditanstalt-Zentrale, dem nunmehrigen "Haus am Schottentor".

Seit seiner Eröffnung am 16. August 1912 war das Gebäude als Bankhaus im Einsatz. Zumindest bis ins Jahr 2016, der letzte Mieter war die Bank Austria. Dann ging der Tiroler Immobilienentwickler Pema und das Architekturbüro HNP architects daran, die Räume im Erdgeschoß zu restaurieren. Nun stehen dort mit Lebensmitteln gefüllte Regale, wo früher Bankschalter zu finden waren.

Fläche zu haben: Wer wird über dem neuen Interspar einziehen? Foto: APA/Hans Punz

Doppelter Marmor

Dabei ist die alte Kassenhalle wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt, sämtliche zwischenzeitlichen Umbauten entfernt worden. Hinzu kamen logistische und technische Herausforderungen. Beispielsweise ist über dem alten Marmorboden ein zweiter identer Boden gelegt worden, im Zwischenraum finden sämtliche Verkabelungen Platz. All das passierte unter den gestrengen Augen des Bundesdenkmalamts. Denn auch der bei der Eröffnung anwesende Bürgermeister Wiens, Michael Ludwig, betonte die Relevanz des Gebäudes, es sei "eines der wichtigsten der Finanzwirtschaft der Republik" gewesen.

Der fertige Supermarkt kann sich sehen lassen. Die Kassenhalle ist mit ihren meterhohen Decken ein Hingucker, die Marmorplatten auf dem Boden und an den Wänden erstrahlen in den neuartigen LED-Lichtern an der Decke, und die ebenfalls restaurierten Atlanten beobachten das Geschehen genau.

Büromieter sprang ab

Der Rest des Hauses wird ebenfalls neu strukturiert. Zwar nicht gebäudetechnisch, aber was die Mieter angeht. Nach dem Absprung des Büroraumanbieters Spaces im vergangenen Jahr sucht Makler CBRE für das im Besitz der Familie Koch stehende Haus nach Alternativen. Das Interesse sei groß, sagt man vonseiten CBRE, die Abschlüsse würden in den vergangenen Wochen aber etwas länger dauern.

Derzeit fix als Mieter im Haus ist neben Interspar noch die New Work SE (Xing). Der Rest solle bald folgen. Insgesamt bietet das Haus am Schottentor eine Gesamtfläche von 24.500 Quadratmetern. (poll, 30.05.2021)