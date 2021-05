Nach über eineinhalb Jahren wird jetzt auch am Volkstheater wieder Theater gespielt. Erst wurde das Haus generalsaniert, dann musste der Neustart wegen Corona immer wieder verschoben werden. Seit Mittwoch kann Neo-Intendant Kay Voges aber zeigen, was er mit dem schwierigen Haus vor hat. Das Volkstheater gilt als das Sorgenkind unter den Theatern von Wien. Zuletzt sank die Auslastung auf magere 56 Prozent. Standard-Kulturchef Stephan Hilpold im Gespräch mit Kay Voges in der Roten Bar des Volkstheaters.