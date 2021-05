Nandate, Digger?

Das Kind spricht sogar Japanisch – oder so ähnlich

Da sind natürlich diese Wörter, die wir als Eltern nicht verwenden. Dürfen. Auf keinen Fall. "Loser" ist so ein Wort, "Penner", und natürlich die argen Schimpfworte, in Österreichisch und Bundesdeutsch etwa gleichlautend. Auch "lost" zählt dazu. Er behauptet ja, dass er das eh nicht mehr verwendet, seit er elfeinhalb ist. Weil: "Das hab’ ich in der Volksschule gesagt." Jetzt sei er ja fast schon erwachsen, "in der Schule sagen wir so was nicht mehr". Das mag sein. Ich dagegen kann mich gut erinnern, als ich ihn kürzlich zu motivieren versuchte, sein Zimmer aufzuräumen. "Du bist sooo lost, jetzt chill mal!"

Was sich tief in seinen Wortschatz eingegraben hat: Digger. Seine Schulfreunde, Sportskameraden, sein Bruder, sein Vater, sogar sein Lieblingslehrer – alle Digger. Als er mich erstmals so nannte, kratzte ich mein Karl-May-Wissen zusammen und hielt einen kleinen Vortrag über die Goldsucher im amerikanischen Westen des 19. Jahrhunderts, und er quittierte es mit: "Ur öd, total egal!"

Immerhin, Digger ist nett. Auch "Bruder" schafft eine gewisse Nähe (die er mir freilich noch nie zuteilwerden ließ). Sagt er "Junge!!" in forciertem Tonfall, ist er weniger nett gestimmt. Hatten wir schon öfter.

Will er seine Eltern und den Rest der Erwachsenenwelt komplett ausschließen, spricht er japanisch – oder das, was er dafür hält. Ruft er seinen Freunden etwas zu, das wie "Nandate???" klingt, meint er damit "Wie bitte?" Die verstehen das. "Saik?" meint wohl "Was?", und aus einer japanischen Volleyball-Manga-Serie hat er sich "nigerondajo" abgeschaut. Damit meint er angeblich: "Ich laufe jetzt weg."

Des Japanischen wirklich Kundige mögen sich wundern. Die Kids unterhalten sich jedenfalls köstlich. (stui)