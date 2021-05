Erwin Wagenhofer war auf der Suche nach dem Guten und fand unter anderem das Ehepaar Graf, das Ödland in Grün verwandelt – "But Beautiful", 23.05 Uhr, ORF 2. Foto: ORF/Erwin Wagenhofer

11.00 MÄRCHEN

Helene, die wahre Braut (D 2020, Heino V. Kronberg) Helene ist eine ganz Brave, immer freundlich, hilfsbereit, fleißig. Doch was ihre böse Stiefmutter Gertrud verlangt, das ist selbst für sie nicht zu schaffen. Da taucht plötzlich Fee Cleo auf, dann kommt auch noch ein Prinz ins Spiel. Bis 12.00, ARD

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Beate Meinl-Reisinger Die Neos-Chefin stellt sich Fragen von Karin Leitner (Tiroler Tageszeitung) und Hans Bürger (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.10 KINO

Oktoskop Diagonale-Leiter Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber über Ups and Downs in der Pandemie. Zur Einstimmung drei Festivalfilme 2020: 2268, Früher von Gloria Gammer, Fahren von Veronika Barnaš und Ouest von Michael Seidl. Bis 21.40, Okto

20.15 PARTY!

Girls’ Night Out (USA 2017, Lucia Aniello) Scarlett Johansson lässt es mit Jugendfreundinnen in Miami krachen. Mit dabei sind Kate McKinnon, Zoë Kravitz, Ilana Glazer und Jillian Bell. Aber bald ist Schluss mit lustig, ein Stripper verunglückt tödlich, was tun mit der Leiche? Bis 21.55, ORF 1

20.15 OPER

Rigoletto Dirigent Alain Guingal führt durch die tragische Geschichte rund um den Hofnarren in Verdis Rigoletto. Die amerikanische Sopranistin Nadine Sierra gibt die Gilda, der italienische Bariton Leo Nucci den Hofnarren Rigoletto. Aufzeichnung aus dem antiken Amphitheater in Orange in Südfrankreich. Bis 22.25, ORF 3

20.15 STEVE MCQUEEN

Papillon (USA 1973, Franklin J. Schaffner) Flucht von der Teufelsinsel mit Steve McQueen, Dustin Hoffman und schönem Fehler: Ein gut sichtbarer Taucher zieht die Geflüchteten durchs Wasser. 22.35, Arte

21.50 DISKUSSION

Links. Rechts. Mitte Anneliese Rohrer (u. a. Die Presse), Thomas Mayer (DER STANDARD), Robin Alexander (Welt), Roger Köppel (Weltwoche) über den Verdacht, Covid-19 könnte aus dem Labor stammen, Lockerungen und politische Machtspiele. Bis 22.50, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Zwischen Optimismus und Sorglosigkeit – Wie viel Freiheit erlaubt die Pandemie? Bei Claudia Reiterer diskutieren Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), Landeshauptmannvize Manfred Haimbuchner (FPÖ), Virologin Dorothee von Laer (Med-Uni Innsbruck), Europapolitik-Wissenschafterin Ulrike Guérot (Donau-Uni Krems). Bis 23.05, ORF 2

23.05DOKUMENTATION

But Beautiful Auf der Suche nach dem Guten unternahm Erwin Wagenhofer einen Roadtrip, auf dem er besonderen Menschen begegnete. Darunter etwa Frauen, die zwar keine Schulbildung haben, aber Solaranlagen bauen. Oder auch Permakultur-Visionäre, die Ödland in Grün verwandeln. Bis 1.00, ORF 2