Er ist wieder da – und all seine Probleme mit dem Älterwerden auch:_Michael Douglas als Sandy Kominsky in "The Kominsky Method" auf Netflix. Foto: ANNE MARIE FOX/NETFLIX

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Digitaler Unterricht:_Kritik an Schulbehörden. / Welche Ansprüche haben Frauen, die durch gebrochene Spiralen geschädigt wurden? Bis 18.57, ORF 2

20.15 KULTURCLASH

Monsieur Claude und seine Töchter (Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?, F 2014, Philippe de Chauveron) Claude und seine Frau wünschen sich für ihre Töchter französische, katholische Männer. Doch die jungen Frauen heiraten einen Muslim, einen Juden und einen Chinesen. Hier werden Klischees zum Erzählprinzip. Bis 21.50, ORF 1

20.15 LITERATURVERFILMUNG

Jugend ohne Gott (D 2017, Alain Gsponer) Eliteschüler Zach soll sich in einem Hochleistungscamp auf sein Studium vorbereiten. Im Wald begegnet er Aussteigerin Ewa, die verdächtigt wird, jemanden getötet zu haben. Mit Jannis Niewöhner, Fahri Yardim, Emilia Schüle nach einer Vorlage von Ödön von Horváth. Bis 22.40, ProSieben

22.00 KLAPPERSTORCH

Ein Sommer im Burgenland (Ö 2014, Karola Meeder) Als die Deutsche Maria am Neusiedler See ankommt, klappern die Störche, und es schlottern die Knie. Die von Maria nämlich, als sie Hotelier Harald sieht. Romantischer Schmus, der neben Hannelore Elsner und Erni Mangold nur einen Grund hat, angesehen zu werden: den Seewinkel. Bis 23.35, ORF 2

22.40 DOKUMENTATION

Invasion der Pflanzen – Gefahr für Umwelt und Mensch? Japanischer Staudenknöterich, Riesen-Bärenklau oder Ambrosia: Biologische Eindringlinge richten Schäden in Milliardenhöhe an. Die Doku zeigt die Verbreitungswege und stellt verschiedene Bekämpfungsstrategien vor. Bis 23.35, Arte

23.15 EPISODENFILM

Wild Tales – Jeder dreht mal durch! (Relatos salvajes, ARG/E 2014, Damián Szifrón) In sechs Kurzgeschichten konfrontieren Augustin und Pedro Almodóvar ihre Protagonisten mit Gewalt und Vergeltung, was in absurd-komischen Situationen endet. Der 2014 meistgesehene Film in Argentinien spielt auf einen dunklen Wunsch an, den jeder kennt: ein kleines bisschen Rache. Bis 1.15, 3sat

Streaming-Tipps

MUTPROBEN

Panic Carp ist ein kleines Nest in Texas, dort treten Highschool-Absolventen jährlich zu einem ganz besonderen Spiel an. Es gilt, gefährliche Mutproben zu bestehen, der Gewinner bekommt 50.000 Dollar. Die zehnteilige Serie mit Olivia Welch, Mike Faist, Jessica Sula, Jordan Elsass basiert auf dem Roman von Lauren Oliver. Amazon Prime

SUPERHELDIN

Rebel 2000 verfilmte Steven Soderbergh die Geschichte der Erin Brockovich mit Julia Roberts in der Hauptrolle für das Kino. Nun dient das Leben der realen Rebellin, die sich gegen "die da oben" vor Gericht durchsetzt, als Inspiration für eine neue Serie von Regisseur Marc Webb. Konkret geht es um Annie Bello (Katey Sagal), die sich als Rechtsanwaltsgehilfin leidenschaftlich für das Recht der Schwachen einsetzt. Disney+

ALTERN IN WÜRDE

The Kominsky Method Michael Douglas als Sandy Kominsky hat es nicht leicht in der dritten Staffel. Er kämpft weiter mit dem Älterwerden und mit Selbstwertgefühlen. Und es trifft ihn freilich hart, dass sein kongenialer Partner und Freund Norman (Alan Arkin) aussteigt und so den Serientod stirbt. Und dann taucht auch noch seine Ex-Frau (Kathleen Turner) auf, die sich mehr um Tochter Mindy kümmern will. Vergnüglich und klug. Netflix