6. Jänner 2021: Ein Mob – angestachelt unter anderem von Donald Trump – stürmt das Kapitol, das Parlamentsgebäude der USA. imago images / ZUMA Wire

Mit emotionalen Worten hat Gladys Sicknick versucht, den Republikanern ins Gewissen zu reden. Jenen Senatoren, die sich gegen eine Kommission sträuben, die den Sturm auf das Kapitol lückenlos aufklären soll. "Ich schlage vor", sagte sie, "dass alle, die gegen dieses Gesetz sind, das Grab meines Sohnes auf dem Friedhof von Arlington besuchen." Dort könnten sie darüber nachdenken, was ihre negative Entscheidung für die Polizisten bedeute, die sie auch in Zukunft beschützen würden.

Arlington, vor den Toren Washingtons, ist die letzte Ruhestätte für Soldaten aus allen Kriegen, die die USA je geführt haben, für Astronauten, Forscher und Schriftsteller, für die ermordeten Brüder John und Robert Kennedy. Auch Brian Sicknick wurde dort beigesetzt, ein Officer der Capitol Police, der am 6. Jänner von einem aufgeputschten Mob überrannten Parlamentspolizei. Von Eindringlingen angegriffen, erlitt er einen Herzinfarkt und starb tags darauf im Krankenhaus. Nun betritt seine Mutter Gladys die politische Bühne. Widerstrebend, weil sie sich jenseits des Rampenlichts wohler fühle, aber der Suche nach der Wahrheit verpflichtet.

Viele offene Fragen

In diesen Tagen hat der Senat über die Bildung einer Untersuchungskommission abzustimmen, deren Aufgabe es wäre, die Hintergründe der Erstürmung des Kapitols auszuleuchten. Diesmal soll ein zehnköpfiger, paritätisch mit Demokraten und Republikanern besetzter Ausschuss herausfinden, warum das Parlament nicht besser bewacht wurde an jenem 6. Jänner, an dem es den Wahlsieg Joe Bidens zu beglaubigen hatte. Warum es länger als drei Stunden dauerte, bis Soldaten der Nationalgarde eintrafen, um der überforderten Parlamentspolizei zur Seite zu stehen. Wieso man im Pentagon, das die Mobilisierung der Gardisten abzusegnen hatte, so lange zögerte.

Es geht um den Versuch, eine Rebellion, bei der fünf Menschen getötet und 140 Polizeibeamte verletzt wurden, politisch aufzuarbeiten. Zwar wird mittlerweile gegen rund 430 Beteiligte strafrechtlich ermittelt, doch was dabei zu kurz kommt, ist die Frage nach dem Motiv. Zu kurz kommt auch, welche Rolle Donald Trump, der sich mit seiner Wahlniederlage nicht abfinden wollte, in den Tagen und Wochen vor dem Angriff spielte. Nur eine unabhängige Kommission, glauben die Demokraten, kann ein wahrheitsgemäßes Bild zeichnen.

Angst vor Trump

Noch vor drei Monaten hatten es einige prominente Republikaner ähnlich gesehen. Damals stimmte Mitch McConnell, ihr Fraktionschef im Senat, gegen ein Impeachment Trumps, sprach aber zugleich von Falschaussagen und Verschwörungstheorien, die der abgewählte Präsident verbreitet habe. Trump, so McConnell im Februar, werde sich auch als Privatbürger für das verantworten müssen, was er im Amt getan habe. Hatte das noch nach Rückendeckung für intensive Recherchen geklungen, so folgte im Mai der Rückzieher. Inzwischen spricht der Senator aus Kentucky von irrelevanten Nachforschungen und einer überflüssigen Kommission, die an Fakten nichts ausgraben würde, was man über das bereits Bekannte hinaus wissen müsste.

In seiner Fraktion ist es nur noch ein Trio bestehend aus Susan Collins, Lisa Murkowski und Mitt Romney, das bereit ist, sich mit den Demokraten zu verbünden. Soll die "1/6 Commission" Gestalt annehmen, müssten ihr jedoch 60 Senatorinnen und Senatoren grünes Licht geben. Chuck Schumer, der demokratische Mehrheitsführer der Kammer, hält für Augenwischerei, was McConnell an Gründen anführt. "In Wahrheit", sagt er, "lehnen die Republikaner die Kommission ab, weil sie fürchten, sie könnte Donald Trump wütend machen." (Frank Herrmann aus Washington, 28.5.2021)