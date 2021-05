Die neue sportliche Leitung der Wiener Austria. Foto: FK Austria Wien

FK Austria Wien hat am Freitagabend Manfred Schmid als Nachfolger auf dem Trainerposten von Peter Stöger vorgestellt. Zudem übernimmt der langjährige Kapitän der Wiener, Manuel Ortlechner, die Stelle des Sportdirektors.

"Bei meinem Herzensverein Cheftrainer zu werden ist eine sehr emotionale Geschichte für mich, das ist mir bei der Vertragsunterzeichnung noch einmal bewusst geworden", wird Schmid in einer Aussendung zitiert. Die Austria befinde sich "wahrscheinlich in der schwierigsten Situation, seit ich den Verein kenne", sagte er weiter. "Ich will diesen Neuanfang mitgestalten und meine nationalen und internationalen Erfahrungen aktiv einbringen."

Er wolle so schnell wie möglich Personalfragen klären: Sowohl die Kaderplanung für die kommende Saison, als auch das Trainerteam.

"Ich möchte mich beim Verein für das große Vertrauen bedanken, das mir entgegengebracht wird. Ich brenne auf diese Aufgabe. In den nächsten Wochen stehen viele wichtige Entscheidungen an. Ich werde mich mit vielen Menschen zusammensetzen, Ideen abstimmen und versuchen, meine Vorstellungen einzubringen. Wir alle wissen, dass die aktuelle Situation keine einfache ist. In diesem Verein steckt viel Potenzial, gemeinsam muss es uns gelingen, dass Austria Wien wieder Spaß macht", sagte Ortlechner. (red, 28.5.2021)