Auch dieser Hund dürfte als Begleiter zur Verfügung stehen – zur moralischen Unterstützung. Foto: Ubisoft

Far Cry 6, der sechste Ableger der beliebten Aciongame-Reihe soll laut aktuellem Plan am 7. Oktober 2021 für Amazon Luna, Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Stadia erscheinen. Und um den Fans die Wartezeit zu verkürzen, hat Publisher Ubisoft am Freitag einen neuen Trailer veröffentlicht, der Szenen des eigentlichen Gameplays zeigt.

Ubisoft North America

Wenig überraschend wird hier viel geballert – doch auch andere Aspekte des Spiels rücken in den Vordergrund. So dürfte es etwa möglich sein, dass eigene Gefährt individuell zu gestalten oder sich stattdessen auf einem Pferd zu bewegen.

Und auch Haustiere dürften eine prominente Rolle im Actionspiel einnehmen – unter anderem ein zahmes Krokodil. Zudem dürften spezielle Rucksäcke die Protagonistin mit Spezialfähigkeiten ausstatten: Die Backpacks dürften wahlweise zum Beispiel als Jetpack oder als Raketenwerfer fungieren.

Far Cry 6 entführt in die Karibik

Nach diversen anderen Settings – ein Teil der Serie entführte den Spieler zum Beispiel in die Steinzeit – geht es diesmal ab in die Karibik, konkret auf die fiktive Insel Yara, die unter der Diktatur des Antagonisten "El Presidente" Antón Castillo leidet.

Der Spieler nimmt dabei der Guerilla-Kriegerin Dani Rojas ein, welche den Diktatur stürzen möchte. Die Story war bereits zuvor unter anderem mit einem anderen Trailer angekündigt worden. (red, 29.5.2021)