Djuricin bleibt bis 2024. Foto: Austria Wien

Marco Djuricin bleibt der Wiener Austria langfristig erhalten. Der Stürmer unterschrieb einen neuen Vertrag bis Sommer 2024, gab der Fußball-Bundesligist am Samstag bekannt. Djuricin war im Februar vom deutschen Zweitligisten Karlsruher SC zur Austria gewechselt. In seither 16 Partien für die Violetten erzielte der 28-Jährige sechs Tore, darunter einen Doppelpack im Hinspiel des Play-off-Finales um den letzten Europacup-Startplatz am Donnerstag gegen den WAC (3:0).

Djuricins Zukunft ist bereits vor dem Rückspiel am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) in Wolfsberg geklärt. "Ich freue mich, weiterhin in meiner Heimatstadt, bei meinem Verein und vor unseren Fans Fußball spielen zu können", wurde der Wiener in einer Austria-Aussendung zitiert. Der zweimalige ÖFB-Nationalspieler war in der heimischen Bundesliga auch bereits für Sturm Graz und Red Bull Salzburg tätig. Dazu kommen Auslandsstationen in Deutschland, England, Ungarn und der Schweiz. (APA, 29.5.2021)