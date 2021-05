Beide Teams verkürzten in "best of seven"-Serien auf 1:2

Drin. Foto: AP/Amendola

Die Boston Celtics und die Los Angeles Clippers haben ihre Hoffnungen in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga am Leben erhalten. Beiden Teams gelang im dritten Spiel ihrer "best of seven"-Serien der erste Sieg. Die Celtics bezwangen die Brooklyn Nets zu Hause mit 125:119. Jayson Tatum glänzte mit 50 Punkten, einem Bestwert in seiner Play-off-Laufbahn. Die Clippers setzten sich bei den Dallas Mavericks mit 118:108 durch.

Den Mavericks reichten 44 Punkte ihres slowenischen Topspielers Luka Doncic nicht. Die Gäste wurden von ihren All-Stars Kawhi Leonard (36 Zähler) und Paul George (29) angeführt. Die Atlanta Hawks gingen in ihrer Serie gegen die New York Knicks erneut in Führung. Das Team aus Georgia setzte sich dank einer ausgeglichenen Leistung – gleich sieben Spieler scorten zweistellig – gegen die New York Knicks mit 105:94 durch und liegen nun 2:1 voran. (APA, 29.

NBA-Ergebnisse vom Freitag – Play-off, 1. Runde ("best of seven"):

Eastern Conference: Boston Celtics – Brooklyn Nets 125:119 (Stand in der Serie 2:1), Atlanta Hawks – New York Knicks 105:94 (Stand 2:1)

Western Conference: Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers 108:118 (Stand 2:1)