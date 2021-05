Reaktionen (via Sky):

Peter Pacult (Klagenfurt-Trainer): "Riesenkompliment an die Mannschaft. Die Spieler sind zum Schluss am allerletzten Zylinder gelaufen, haben sich von Anfang bis zum Ende gewehrt. Die letzten zwei Tage waren sehr schwierig für mich, ich hatte Kopfkino. Nach dem 4:0 hat jeder nur mehr vom Aufstieg geredet, und es war irrsinnig schwierig, da die Ruhe zu bewahren, weil ich gewusst habe, dass noch ein zweites Spiel kommt. Es gibt genug Beispiele, wo ein großer Vorsprung noch verspielt wurde. Aber die Mannschaft hat alles sensationell weggesteckt, ist auch nach erstem Spiel so fokussiert gewesen auf das Rückspiel. Wir stehen zurecht in der Bundesliga. Austria Klagenfurt ist dort, wo der Verein eigentlich hingehört."

Markus Rusek (Klagenfurt-Kapitän): "Es ist unglaublich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir haben im Hinspiel überragend gespielt und heute mit allem, was wir gehabt haben, verteidigt. Ich wünsche den Burschen alles Gute und hoffe, dass sie die Bundesliga rocken werden und ich in Zukunft (Anm.: mit dem GAK) nachkommen kann. Ich bin überglücklich, dass ich so einen Abschluss habe, und froh, dass der ganze Druck abgefallen ist. Ein bisschen was werden wir heute schon noch machen."

Markus Pink (Klagenfurt-Torschütze): "Es war eine intensive, turbulente Saison. Sehr viele Leute haben uns schon abgeschrieben gehabt, außer wir uns intern. Das ist uns zu Gute gekommen. Wir sind sehr fokussiert am Mittwoch ins Spiel gegangen, und auch heute war es eine sehr gute Mannschaftsleistung. Das Tor am Ende war auch noch cool."

Gerald Baumgartner (St.-Pölten-Trainer): "Es war eine sehr schwierige Ausgangsposition für uns. Heute können wir uns wenig vorwerfen, vielleicht das, dass wir zu ineffizient waren, zu wenig die Box angespielt haben, dadurch nicht so viele Chancen kreieren konnten. Der Gegner ist nur durch Kontersituationen gefährlich geworden. Vergeigt haben wir es am Mittwoch, das müssen wir uns vorwerfen lassen. Dass diese Spirale so lange nach unten gegangen ist und kein Trainerwechsel geholfen hat, ist zu hinterfragen. Jeder muss vor der eigenen Tür kehren und dann muss man nach einer gewissen Phase, wo man sehr enttäuscht ist, neuen Mut schöpfen."

Andreas Blumauer (St.-Pölten-General-Manager): "Es ist eine schwere Enttäuschung, einfach Leere im Kopf. Wir haben jahrelang darauf hingearbeitet, dass wir raufkommen, dann versucht etwas aufzubauen und definitiv nicht alles richtig gemacht, da wir jetzt wieder runter müssen. Ob der Resetknopf gedrückt wird, kann ich so nicht sagen. Wir müssen uns sehr intensiv zusammensetzen, das Ganze aufarbeiten, was schiefgelaufen ist, und es ist vieles schiefgelaufen. Es muss und wird aber weitergehen. Es wird sich was ändern, was genau, wird man sehen."

Ticker-Nachlese:

Klagenfurt steigt auf