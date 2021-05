Einfach überragend. Foto: imago images/Shutterstock/Kieran McManus

London – Der West-Londoner Club Brentford ist erstmals in die englische Fußball-Premier-League aufgestiegen. Die "Bees" (Bienen) setzten sich am Samstag im Play-off-Finale gegen Swansea City vor 11.689 Zuschauern im Wembley-Stadion 2:0 durch. Brentford folgte Norwich City und Watford mit dem österreichischen Torhüter Daniel Bachmann, die zuvor den Aufstieg perfekt gemacht hatten, in die oberste Spielklasse. Dort hatte der Club zuletzt 1947 gespielt. (APA, 29.5.2021)