Der 1943 in Görz an der Grenze zu Slowenien geborene Maurensig wurde 1993 im Alter von 50 Jahren mit seinem ersten Roman "La variante di Lüneburg" (Die Lüneburg-Variante) bekannt. Foto: Graziano Arici

Udine – Der italienische Schriftsteller Paolo Maurensig ist am Samstag im Alter von 78 Jahren im Krankenhaus von Udine gestorben. Der 1943 in Görz an der Grenze zu Slowenien geborene Maurensig wurde 1993 im Alter von 50 Jahren mit seinem ersten Roman "La variante di Lüneburg" (Die Lüneburg-Variante) bekannt.

Im Roman geht es um zwei Schachspieler von Weltklasse, einen Jude und einen Nazi, die ihre entscheidende Partie nicht mehr beenden können, bis das Dritte Reich den Schlussstrich setzt. Bevor er mit der "Lüneburg-Variante" bekannt wurde, war Maurensig verschiedenen Berufen nachgegangen, er war unter anderem Handelsvertreter und Restaurator alter Musikinstrumente.

Erfolg hatte er auch mit seinem zweiten Roman "Canone inverso" ("Spiegelkanon") aus dem Jahr 1996, der auch verfilmt wurde. Maurensig lebte bis zu seinem Tod bei Udine. (APA, 30.5.2021)