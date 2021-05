Bekannt wurde MacLeod als Kapitän Stubing in der Serie "The Love Boat". Foto: EPA / MIKE NELSO

Washington – Der US-Schauspieler Gavin MacLeod ist tot. Er verstarb am Samstag im Alter von 90 Jahren, wie sein Neffe Mark See gegenüber dem Branchenportal "Variety" bestätigte. Bekannt wurde MacLeod als Kapitän Stubing in der Serie "The Love Boat", aber auch durch sein Mitwirken in der 1970er-Jahre-Sitcom "The Mary Tyler Moore Show", in der er einen sarkastischen Nachrichtenredakteur spielte.

Zu Beginn seiner Karriere war der Mime wiederum meist in der Rolle des Bösewichts zu erleben. Später spielte MacLeod in mehreren Kinofilmen mit, darunter "Stoßtrupp Gold" mit Clint Eastwood oder "Kanonenboot am Yangtse-Kiang" mit Steve McQueen. Einen Gastauftritt hatte er auch in der bekannten US-Sitcom "King of Queens". (APA, red, 30.5.2021)