Beim Auftritt der französischen Gruppe Indochine in einer Konzerthalle im Stadtteil Bercy waren nur Menschen zugelassen, die zuvor negativ getestet wurden Foto: Anthony Ghnassia / Indochine

Paris – In Paris ist am gestrigen Samstag ein Indoor-Konzert mit 5.000 Besuchern über die Bühne gegangen. Es dient als Test, um die mögliche Ausbreitung des Coronavirus bei derartigen Veranstaltungen zu untersuchen. Beim Auftritt der französischen Gruppe Indochine in einer Konzerthalle im Stadtteil Bercy waren nur Menschen zugelassen, die zuvor negativ getestet wurden. Während des Konzerts musste zudem eine Maske getragen werden.



Weiters wurde eine Kontrollgruppe von 2.500 Personen ausgewählt. Beide Gruppen werden nun im Laufe der nächsten Woche erneut getestet, um genauere Aufschlüsse über die allfällige Verbreitung des Virus unter den Konzertbesuchern zu erhalten. Das Ergebnis des Tests wollen die Pariser Behörden Ende Juni veröffentlichen.



Ähnliche Veranstaltungen hat es zuvor auch in Spanien oder England gegeben. In Liverpool waren beispielsweise beim Konzert der Indiegruppe Blossoms ebenfalls 5.000 Menschen zugelassen, Abstand oder Maskenpflicht gab es dabei allerdings nicht. Insgesamt waren in England in den vergangenen Wochen rund 60.000 Besucher bei Großveranstaltungen, in einer ersten Bilanz haben britische Behörden von 15 positiven Coronatests im Anschluss berichtet. (APA, 30.5.2021)