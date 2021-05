Im Vergleich zu den 90er Jahren hat sich laut Sony das Interesse an Playstation bei der weiblichen Bevölkerung maßgeblich gesteigert

Immer mehr Frauen scheinen sich für Playstation zu interessieren. Foto: Sony Playstation

41 Prozent der Menschen, die eine PS4 oder eine PS5 besitzen, sind Frauen. Das präsentierte Sony unlängst bei einer Präsentation für Investoren. Bei der ersten Playstation-Konsole war der Anteil weiblicher Besitzer mit 18 Prozent weitaus geringer.

Vorteilhafte Entwicklung

Für das japanische Unternehmen sei dies einer der Gründe "Warum wir an PS5 glauben". Veranschaulicht wurde das "wachsende weibliche Interesse" an Playstation mit einer Illustration, in der bekannte Videospiel-Protagonistinnen beim gemeinsamen Spielen zu sehen sind.

Neben der größer werdenden weiblichen Kundschaft, gelinge es Playstation auch ältere Playstation-Spieler zu behalten und Märkte außerhalb von Europa, Nordamerika und Japan zu erreichen. Stärker in Angriff möchte Sony künftig Spielerinnen und Spieler in China, Indien und Russland nehmen. (hsu, 30.05.2021)