Leben an Russlands Elite-Sportschulen, Thema, Kulturmontag, Gutland – mit Radiotipps

Hat die alte Schule wiedergefunden, in der eine halbe Million Dollar Beute versteckt ist: Clint Eastwood in "Die Letzten beißen die Hunde", Arte, 20.15 Uhr. Foto: 1974 Malpaso Productions

19.40 REPORTAGE

Re: Blut, Schweiß und Tränen – Leben an Russlands Elite-Sportschulen Gymnastik und Ballett sind in Russland nationale Aushängeschilder. Wie hart ist der russische Weg zum Erfolg? Bis 20.10, Arte

20.00 MAGAZIN

Milborn Mit Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), Georg Knill (Industriellenvereinigung) und der Wifo-Umweltökonomin Claudia Kettner-Marx. Bis 21.00, Puls 24

20.15 GAUNERKOMÖDIE

Die Letzten beißen die Hunde (Thunderbolt and Lightfoot, USA 1974, Michael Cimino) Der Ganove Thunderbolt (Clint Eastwood) und der Herumtreiber Lightfoot (Jeff Bridges) wollen an die Beute eines früheren Bankraubs herankommen. Die melodramatische Gaunerkomödie ist das Regiedebüt von Michael Cimino (Heaven’s Gate). Doku über den unbequemen Filmemacher im Anschluss. Bis 22.05, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Freuden und Hürden der aktuellen Corona-Regeln. / Jugendliche im Maßnahmenvollzug. / Artenvielfalt im Moor, im Garten und auf dem Dach. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Ibiza-Doku Hinter den Schlagzeilen beim "Crossing Europe"-Festival. / Revolution in der Küche. / Araki-Kunst in Wien. / 22.30 Doku Klimawandel in der Kunst – Muss der Kulturbetrieb umweltfreundlicher werden?Bis 0.00, ORF 2

0.00 THRILLER

Gutland (LUX 2017, Govinda Van Maele) Nach einem Kasinoraub flüchtet Jens (Frederick Lau) in ein Dorf. Dort findet er Arbeit als Erntehelfer, eine Geliebte und ein Dorfgeheimnis. Regisseur Govinda Van Maele vermischt Genres vom Thriller bis zum Heimatdrama. Bis 1.45, ZDF