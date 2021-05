Gavin MacLeod ist mit 90 Jahren verstorben. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Washington – Der US-Schauspieler Gavin MacLeod ist tot. Er verstarb am Samstag im Alter von 90 Jahren, wie sein Neffe Mark See gegenüber dem Branchenportal "Variety" bestätigte.

Bekannt wurde MacLeod als Kapitän in der Serie "The Love Boat", aber auch durch sein Mitwirken in der 1970er-Jahre-Sitcom "The Mary Tyler Moore Show".

Zu Beginn seiner Karriere war der Mime wiederum meist in der Rolle des Bösewichts zu erleben. (APA, Reuters, 30.5.2021)