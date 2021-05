"Ausgebremst 2": Axel Milberg ist Jacques Allegro, Maria Furtwängler ist Beate Harzer. Foto: NDR/Turner Broadcasting System Deutschland

Legging mit Leopardenmuster, pinke Nägel, pinker Lippenstift, viel Glitzer, billige Armketterln: Die sonst meist so elegante Maria Furtwängler mutiert in der TNT-Comedy Ausgebremst – die zweite Staffel ist ab Montag auch in der ARD-TVthek zu sehen – zur prolligen Fahrlehrerin Beate Harzer, deren Schicksal es nicht gerade gut mit ihr meint.

In der ersten Staffel hat sie vergangenes Jahr ihren untreuen Mann verlassen, eher durch Zufall und Corona-bedingt entdeckte sie damals ihre Leidenschaft für Lebensberatung. Doch das Geschäft will nicht so recht laufen, jetzt feiert sie einsam ihren 50. Geburtstag und steht vor der Pleite. Es fehlt an Geld für die Miete und auch sonst so einigem. Etwa einem Verlag für ihren neuen Ratgeber Mit Vollgas ins Glück.

Axel Milberg als Sexarbeiter

Aber Aufgeben ist für sie keine Option. Und immerhin gibt es einige, die ihre Hilfe brauchen. Da wäre zum Beispiel Axel Milberg als Sexarbeiter, dem der Lockdown recht zusetzt. Oder Carolin Kebekus, deren Kollegen ihr wegen einer nicht abgeschalteten Kamera beim Masturbieren zuschauten. Für die sechs kurzen Episoden war ein grober Rahmen vorgegeben, der Rest wurde von den Schauspielerinnen und Schauspielern improvisiert.

Das hat einen räudigen Charme, auch wenn die Handlung nicht immer schlüssig ist. (Astrid Ebenführer, 31.5.2021)