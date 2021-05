Neuer Podcast: "Diverse Kinderbücher". Foto: Podcastwerkstatt

Wien – Was ist gut? Was ist Schrott? Mir ihrem Blog Buuu.ch liefert Carla Heher seit fast zehn Jahren Tipps in Sachen Kinder- und Jugendbücher. Neu ist, dass sie ihre Empfehlungen jetzt auch in ein Podcastformat gießt. Es heißt "Diverse Kinderbücher" und wird von der Podcastwerkstatt produziert.

Start ist am 1. Juni auf diversen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Sinmplecast oder Deezer. Der Podcast soll im Zwei-Wochen-Rhythmus mit verschiedenen Gästen und mit Unterstützung der zehnjährigen Leseratte Ro auf Sendung gehen.

Der Podcast "Diverse Kinderbücher" möchte ein "Bewusstsein für Diversität in Kinderbüchern schaffen", heißt es: "Denn Vielfalt in Kinderbüchern ist keine Randerscheinung, sondern sollte Spiegel der Gesellschaft sein."

Carla Heher wird als "Literaturvermittlerin, Kinderbuch Influencerin, Bloggerin, Aktivistin, Grundschullehrerin und Vorleserin zweier Kinder aus Wien" beschrieben. (red, 31.5.2021)