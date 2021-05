Zuletzt hat sich die Situation auf den Intensivstationen signifikant verbessert: Am Sonntag gab es nur noch 151 Covid-Fälle mit Intensivbetreuung. Foto: APA/Helmut Fohringer

Wien – Es sind interessante Zahlen, die die Experten der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) in einem neuen "Factsheet" zu Intensivpflege und Covid präsentieren. Mit Datenbasis bis Ende März 2021 führen die Experten an, dass vom Beginn der Pandemie bis zu diesem Zeitpunkt 6373 Personen in Österreich mit einem positiven Corona-Test eine intensivmedizinische Behandlung erhielten. Davon waren zehn Prozent jünger als 50 Jahre und demnach 90 Prozent älter, wie es in den Ergebnissen heißt, die auf der Homepage des Sozialministeriums veröffentlicht wurden.

Jünger als 40 Jahre waren insgesamt knapp 300 Patientinnen und Patienten. Das waren 4,6 Prozent aller Corona-Fälle auf Intensivstationen seit Pandemiebeginn. Ein Prozent auf Intensivstationen war jünger als 20 Jahre. Von den unter 50-Jährigen auf Intensivstationen verstarben acht Prozent.

Vor allem ältere Patienten auf Intensivstationen

Anders sieht es bei den älteren Gruppen aus, die die Belegung auf den Intensivstationen weiterhin dominieren – auch wenn bis Ende März auch wegen der Impfungen der Altersdurchschnitt leicht sank. So war im gesamten Beobachtungszeitraum etwas mehr als die Hälfte der Corona-Intensivpatientinnen und -patienten älter als 70 Jahre. Mehr als die Hälfte der Personen in dieser Altersgruppe, die auf ein Intensivbett kamen, verstarb. Über alle Altersgruppen gerechnet hat mehr als ein Drittel aller positiv getesteten Personen, die auf eine Intensivstation kamen, den Aufenthalt nicht überlebt.

In den aktuellen Zahlenauswertungen der Experten sind freilich die Auswirkungen der gesamten dritten Welle noch nicht vollständig erfasst. So gab es den Peak an belegten Intensivbetten erst Mitte April: Am 12. dieses Monats wurde mit 615 belegten Intensivbetten der Höchststand der dritten Welle verzeichnet. Das Durchschnittsalter der Intensivfälle dürfte mit neuen Ergebnissen aus dem April bei der nächsten Datenauswertung noch sinken.

Weiterer Rückgang

Zuletzt haben sich die Zahlen dramatisch verbessert: Am Sonntag wurden nur noch 151 Covid-Fälle auf Intensivstationen registriert. Im Lauf der vergangenen Woche wurde ein Rückgang um 85 Patientinnen und Patienten festgestellt. Die aktuelle Belegung entspricht laut Daten der Ages (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) nur noch rund acht Prozent der gemeldeten Gesamtkapazität von 2056 Intensivbetten für Erwachsene zu diesem Zeitpunkt. Als Schwellenwert für eine systemkritische Auslastungsgrenze gilt ein Anteil von 33 Prozent an der Gesamtbelegung.

Am Wochenende wurde die Marke von fünf Millionen Impfungen in Österreich geknackt. Mit Stand Samstag wurden bisher genau 5.044.253 Impfungen in den E-Impfpass eingetragen. Insgesamt wurden 3,59 Millionen Personen zumindest einmal geimpft, das sind knapp mehr als 40 Prozent der Gesamtbevölkerung. 1,49 Millionen Menschen, das sind 16,7 Prozent der Einwohner in Österreich, gelten als vollimmunisiert.

Das Gesundheitsministerium rechnet damit, dass bis Ende Juni insgesamt neun Millionen Impfdosen nach Österreich geliefert werden. Im ersten Quartal bis Ende März waren es knapp über zwei Millionen Impfdosen, im zweiten Quartal sollen es rund sieben Millionen sein. Davon wurden bis dato 3,11 Millionen Dosen geliefert – mehr als die Hälfte der versprochenen Liefermenge im zweiten Quartal ist also noch ausständig.

Impfstart in Ministerien

Geimpft werden ab Montag auch rund 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehrerer Ministerien. Die Aufgabe übernimmt das Bundesheer im Rahmen einer Assistenzleistung, teilte das Verteidigungsministerium mit. 50 Bundesheerbedienstete kommen in vier Impfstraßen zum Einsatz.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist ebenfalls Anfang Juni an der Reihe. Er will sich wie angekündigt mit dem Impfstoff von Astra Zeneca impfen lassen, wie er in der Zeitung Heute bekräftigte. Kurz dürfte einer der letzten Erstgeimpften mit dem Impfstoff werden: Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat angekündigt, dass die Erstimpfungen mit Astra Zeneca Anfang Juni auslaufen werden. (krud, ars, 30.5.2021)