Paris war eher keine Reise wert. Foto: AFP/BUREAU

Paris –Dominic Thiem ist am Sonntag sensationell gleich in der ersten Runde der mit 34,37 Mio. Euro dotierten French Open ausgeschieden. Der Weltranglisten-Vierte aus Lichtenwörth vergab gegen den Spanier Pablo Andújar eine 2:0-Satzführung und musste sich der 35-jährigen Nummer 68 im ATP-Ranking nach 4:28 Stunden mit 6:4,7:5,3:6,4:6,4:6 geschlagen geben. Für den in einer Krise befindlichen US-Open-Sieger war es die erste Erstrunden-Niederlage in Roland Garros beim achten Antreten. Von 2016 bis 2019 hatte Thiem viermal en suite in Paris das Semifinale erreicht, zweimal gar das Finale und da jeweils gegen French-Open-Dominator Rafael Nadal den Kürzeren gezogen.

Damit setzt sich für Thiem, der sich im vergangenen September in New York in einem Finalkrimi gegen den Deutschen Alexander Zverev erstmals zum Grand-Slam-Champion gekürt hatte, eine durchwachsene Saison fort. Der 27-jährige Niederösterreicher war als Vorjahresfinalist bei den Australian Open schon im Achtelfinale ausgeschieden und ohne Turniererfolg nur mit einer 9:7-Siegbilanz nach Paris gekommen.

Chelsea hat nicht beflügelt

Am Samstag hatte sich Thiem über den Champions-League-Triumph seines Lieblingsvereins Chelsea gefreut, an seiner eigenen Krise änderte das nichts. Vor dem Match gegen Andújar hatte er sich nicht in der schwierigsten Phase seiner Karriere gesehen und gesagt: "Man muss immer noch alles in Relation stellen. Ich habe die Messlatte in den letzten Jahren sehr hoch gelegt." Und er wiederholte, dass der US-Open-Titel und damit das Erreichen des ganzen großen Ziels etwas mit ihm gemacht habe. "Ich sehe es nicht als schwierige Phase, sondern als großen Lernprozess, und ich hoffe, dass ich stärker zurückkommen kann als vorher."

Wie es nun mit Thiem weitergeht bzw. wann oder ob er überhaupt in die Rasen-Saison einsteigt, ist vorerst nicht bekannt. (APA, red, 30.5.2021)