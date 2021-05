Der Wettbewerb "Milky Way Photographer of the Year" zeigt die besten Fotos unserer Galaxie

Es gibt nicht viele Ereignisse, die so bewegend sind, wie zu beobachten, wie unsere Galaxie aufgeht und den Nachthimmel erleuchtet. Der jährliche Wettbewerb Milky Way Photographer of the Year zeigt die besten Fotos der Milchstraße, ausgewählt von Capture the Atlas. Die diesjährigen Bilder wurden auf der ganzen Welt von 25 Fotografen mit 14 verschiedenen Nationalitäten aufgenommen. Die beste Zeit, um die Milchstraße zu sehen und zu fotografieren, ist normalerweise zwischen Mai und Juni mit maximalen Sichtbarkeitsstunden auf beiden Hemisphären. Wir zeigen eine Auswahl.