Das Berliner Mode-Duo Serhat Işik und Benjamin A. Huseby vom Label GmbH wird die kreative Leitung des italienischen Unternehmens Trussardi übernehmen. Die 1911 gegründete italienische Marke soll unter dem neuen CEO Sebastian Suhl, der beispielsweise das Modehaus Givenchy mit dem Designer Riccardo Tisci verjüngte, neu ausgerichtet werden.

Das Label GmbH gründeten der Modedesigner Serhat Işik und der Fotograf Benjamin A. Huseby 2016, die beiden Designer verarbeiten für ihre an die Clubwear der 1990er angelehnte Mode oft Stoffüberschüsse. Die beiden Designer, Işik wurde in Nordrhein-Westfalen geboren, seine Familie stammt aus der Türkei, Huseby wuchs als Sohn eines pakistanischen Vaters und einer norwegischen Mutter in Norwegen auf, gehören außerdem zu jenen Modelabels, die sich um Inklusion bemühen. Die Frühjahrskollektion 2021 wurde beispielsweise einem sudanesischen LGBTQI+-Aktivisten gewidmet.

Serhat Isik (rechts) und Benjamin Alexander Huseby (links) nach einer Show ihres Modelabels GmbH in Paris. Foto: EPA/YOAN VALAT

Neben ihrem Engagement bei der italienischen Marke wird das Duo weiterhin das Label GmbH weiterführen. (red, 31.5.2021)