Neben immer höherer Kameraauflösung hat sich die Ladegeschwindigkeit von Handyakkus als einer jener Bereiche herauskristallisiert, in denen die Hersteller sich seit ein paar Jahren ein stetiges Wettrüsten liefern. In dieser Schlacht immer wieder vorne dabei ist Xiaomi, wo man nun wieder ein größeres Geschütz auffährt.

Zuletzt gelang es dem Konzern, ein Schnellladesystem zu implementieren, das den Akku eines Smartphones mit bis zu 120 Watt auflädt. Zu finden ist dieses bislang im Gaming-Handy Black Shark 4. Das aktuelle Flaggschiff, Mi 11 Ultra, unterstützt schnelles Laden immerhin mit bis zu 67 Watt. Beide müssen im Vergleich zum nächsten Schritt aber klar zurückstecken, denn künftig könnte Xiaomi seine Handyakkus gar via "Hypercharge" mit bis zu 200 Watt Leistung aufladen.

Ein Akku mit üblicher Kapazität könne damit in gerade einmal acht Minuten vollständig "gefüllt" werden, erklärt man und liefert zur Demonstration auch ein Video. Dort hängt ein umgebautes Mi 11 Pro mit 4.000-mAh-Akku am Kabel und meldet nach 7:56 Minuten 100 Prozent Ladestand. Wireless Charging will man auf 120 Watt aufrüsten. Hier gelingt im Versuch die komplette Aufladung in etwas mehr als 15 Minuten.

Proprietäre Standards, aktiv gekühlte Ladegeräte

Laut dem Unternehmen ist das Aufladen in dem Tempo weder mit problematischer Wärmeentwicklung noch mit Sicherheitsrisiken verbunden. Allerdings gibt es Befürchtungen, dass das Aufladen mit derlei hoher Leistung die Lebensdauer der Batterien verkürzen könnte. Außerdem kann die beworbene Ladegeschwindigkeit nur mit den proprietären Ladegeräten der jeweiligen Hersteller erzielt werden.

Bei drahtlosem Aufladen hat der Durchsatz außerdem den Nachteil, dass das Ladegerät selbst aktiv gekühlt werden muss. Die Lärmentwicklung, die sich daraus ergibt, sorgt dafür, dass sich diese Charger nur bedingt dazu eignen, etwa auf einem Nachtkasten abgestellt zu werden. Ob, wann und in welchen Handys Xiaomi sein verbessertes Schnellladesystem implementieren wird, ist noch nicht bekannt. (red, 21.5.2021)