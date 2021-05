Zur Energieoptimierung im Gebäudebereich – BIG erwirbt 25,1 Prozent an Ampeers Energy

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) beteiligt sich an einem deutschen Start-up zur Energieoptimierung im Gebäudebereich. Die BIG erwirbt 25,1 Prozent an Ampeers Energy (AE), das 2019 als Spin-Off der Fraunhofer Gesellschaft gegründet worden ist. Die Software von AE soll unter anderem beim Wiener Großprojekt "Village im Dritten" zum Einsatz kommen, teilte die BIG am Montag mit.

Soll Energieversorgung optimieren

"Die Beteiligung an AE ist ein nächster konsequenter Schritt für die BIG in der Dekarbonisierung ihrer Liegenschaften", erklärte BIG-Chef Hans-Peter Weiss. "Die BIG hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, eine weitestgehend klimaneutrale Energieversorgung ihrer Liegenschaften zu erreichen", so Weiss. AE soll dabei helfen, Optimierungspotenziale der Energieversorgung zu finden.

AMPEERS ENERGY

Im Zuge der Beteiligung der BIG an AE gründen die beiden Unternehmen eine gemeinsame Tochtergesellschaft in Österreich, die die Projekte für den BIG-Konzern abwickeln soll. Zudem soll das Joint Venture dem österreichischen Immobilienmarkt Produkte und Leistungen rund um erneuerbare Energien anbieten. (APA, 31.5.2021)