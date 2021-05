Ab kommenden Sommer bietet die Fluggesellschaft eine sogenannte Sleeper's Row in der Economy Class auf Langstreckenflügen an – gegen Aufpreis

Gemütlich schlafen auf der Langstrecke: Das soll dank "Sleeper's Row" ab Sommer auch in der Economy Class der Lufthansa möglich sein. Foto: Lufthansa

Economy Class und Langstrecke. Das bedeutet über viele Stunden recht schmale Sitze und eingeschränkte Beinfreiheit. Und der Schlaf ist in sitzender Position sowieso alles andere als erholsam. Neidisch blickte so mancher Economy-Passagier da in Richtung Business- oder First-Class, wo sich die Mitreisenden flach hinlegen und die Beine ausstrecken können.

Das möchte Lufthansa ab Sommer ändern. Die Fluglinie will dann sogenannte Sleeper's Rows anbieten, also Schlafreihen für Fluggäste der Econony Class. Hierbei soll ein Passagier eine ganze Reihe in der Economy Class mit drei oder vier Sitzen für sich alleine und noch eine Matratze, Polster und Decken aus der Business Class erhalten, um sich dort hinlegen und deutlich angenehmer schlafen zu können. Der Aufpreis für die Sleeper's Row soll bei 169 Euro für Langstrecken liegen, wie Lufthansa-Vertriebschef Stefan Kreuzpaintner in einem Interview mit der deutschen Bild mitteilte.

Vorreservieren nicht möglich

Die bereits im vergangenen Jahr getestete Schlafcouch der Lufthansa ist kein komplett neues Konzept. Ähnliche Angebote gab es bereits zuvor von Air New Zealand und auch ausgewählten anderen Airlines. Wirklich durchgesetzt hat sich die Sleeper’s Row’ allerdings nie. Dennoch wagte man – angesichts pandemiebedingt leerer Sitze – einen Versuch.

Getestet wurden die neuen Schlafgelegenheiten bereits auf Flügen von und nach Sao Paulo. 260 Euro wurden laut Frankfurtflyer.de für den elfstündigen Flug verlangt. Wer eine Sleeper's Row dazubuchen wollte, musste allerdings bis zum Check-In warten: Denn erst ab diesem Zeitpunkt konnte man bei Lufthansa einschätzen, wie viele Sitze im Flugzeug tatsächlich zur Verfügung stehen. Dies ist auch verständlich, heißt es bei Frankfurtflyer.de, denn mit zwei oder gar drei Economy Class Sitze könne Lufthansa einen deutlich höheren Erlös erzielen, wenn man diese an vollzahlende Passagiere verkaufe.

Priority Boarding

Mittlerweile scheinen sowohl Lufthansa als auch die Passagiere vom Konzept überzeugt zu sein. Dementsprechend kündigte der Lufthansa-Vertriebschef die Einführung der Sleeper’s Row auf allen Langstreckenflügen an. Ob es sich bei den erwähnten 169 Euro nur um einen Richtpreis oder einen fixen Preis für alle Langstrecken handelt, ließ Kreuzpaintner offen. Dieser könnte also auch von der Verfügbarkeit und der Nachfrage beim Check-in abhängig sein. Sofern man eine Sleeper’s Row ergattern kann, darf man sich jedenfalls auch auf das Priority Boarding, das eigentlich Business Class-Passagieren vorbehalten ist, freuen. (red, 31.5.2021)