Im Wiener Radmotorikpark sollen Kinder das Radeln lernen. Foto: Christian Fischer

Die Bundesregierung will Radfahren für Kinder attraktiver machen. Dafür investiert das Klimaschutzministerium bis zu 1,5 Millionen Euro in Radfahrkurse für Volksschulen, wie Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Aussendung am Montag bekanntgab. Insgesamt sollen damit bis zu 7.000 Kurse für maximal 126.000 Volksschulkinder in ganz Österreich möglich sein.

In Wien wurden in Kooperation mit der Stadt bereits erste Kurse im Zuge einer Pilotphase durchgeführt. Ein Radfahrkurs dauert zwei Stunden und ist für die erste bis vierte Schulstufe konzipiert. Die Schülerinnen und Schüler sollen durch "altersgerechte Übungen spielerisch den sicheren Umgang mit dem Fahrrad im Schon- und Verkehrsraum" erlernen, hieß es. Die Trainings finden Corona-konform im Freien statt.

Leihräder vor Ort

Mehr als 5.000 Wiener Volksschulkinder können einen kostenlosen Radfahrkurs besuchen. Damit auch Schülerinnen und Schüler üben können, die kein eigenes Fahrrad besitzen, sind an den Kursstandorten Leihräder und -helme verfügbar.

Die Teilnahme an den Kursen in Wien ist an das Mobilitätsbildungsprogramm "Stadt & Du" gekoppelt. Entwickelt wurde das Programm von der Mobilitätsagentur Wien, unterstützt von der Bildungsdirektion und Partnern wie beispielsweise der Polizei. Interessierte Pädagoginnen und Pädagogen können die Kurse online buchen. Die Radfahrkurse für Volksschulen finden seit Mai am Radmotorikpark der Stadt Wien in Kaisermühlen statt.

Weitere Kurse im Radmotorikpark

Der 8.000 Quadratmeter große Radmotorikpark im 22. Bezirk wurde vergangenen Herbst eröffnet. "Die Anlage bietet Kindern die perfekte Möglichkeit, sich auf den Straßenverkehr und Situationen im Alltag vorzubereiten", sagte Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Die Idee für den Radmotorikpark entstand in einem Bürgerbeteiligungsprozess.

Ab 11. Juni bietet die Mobilitätsagentur Wien Kindern weitere kostenlose Radfahrstunden mit ausgebildeten Trainerinnen und Trainern auch abseits der Schulkurse an. In 17 verschiedenen Stationen sollen Kinder und Jugendliche spielerisch auf das Radfahren im echten Verkehr vorbereitet werden.

Neue Plätze am Naschmarkt und in der Seestadt

Die Volksschulkurse sollen ab Juni zudem auf einem zusätzlich eingerichteten Übungsplatz am Naschmarkt und ab Herbst am neuen Radspielplatz in der Seestadt abgehalten werden. Bundesweit ist ein flächendeckendes Angebot ist ab dem Herbst geplant. (red, 31.5.2021)