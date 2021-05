Furioser Auftakt für Colorado Avalanche in der zweiten Play-off-Runde. Foto: Reuters/Ron Chenoy-USA TODAY Sports

Denver (Colorado)/Raleigh (North Carolina) – Tampa Bay Lightning und Colorado Avalanche sind am Sonntag erfolgreich in die zweite Play-off-Runde (best of seven) der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gestartet. Der Titelverteidiger aus Florida gewann Spiel eins des Finales der Central Division bei den Carolina Hurricanes mit 2:1. Im Westen überrollte die Avalanche die Vegas Golden Knights mit 7:1. (APA, 31.5.2021)

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch – Play-off, 2. Runde (Division-Finale, "best of seven"):

Central Division:

Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning 1:2 – Stand: 0:1

West Division:

Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights 7:1 – Stand: 1:0