Auch heuer geht das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker im Schlosspark Schönbrunn über die Bühne – vor 3.000 ausgewählten Gästen. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Wien – Das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker im Schlosspark Schönbrunn findet heuer vor 3.000 ausgewählten Gästen statt. Das ist die aufgrund der Corona-Pandemie behördlich festgelegte Höchstanzahl. Ein Teil der Sitzplätze geht an Menschen, die in der Pandemie "an vorderster Front im medizinischen Bereich" oder in der Elementarpädagogik tätig waren, heißt es in einer Aussendung. Die restlichen Plätze erhalten Partner, die das Sommernachtskonzert am 18. Juni ermöglichen.

Das unter dem Motto "Fernweh" stehende Konzert wird erstmals von Daniel Harding dirigiert. Der deutsche Pianist Igor Levit tritt als Solist auf. Zu hören bekommt das Publikum Werke von Bernstein, Verdi, Rachmaninow, Sibelius, Elgar, Debussy und Holst. Von Giuseppe Verdi spielen die Philharmoniker etwa die Ouvertüre zu "Les vêpres siciliennes", von Leonard Bernstein "Symphonic Dances from West Side Story".

Der Schlosspark Schönbrunn wird am Veranstaltungstag ab 18.30 Uhr gesperrt. All jene, die dem Konzert nicht vor Ort lauschen können, bietet der ORF eine Alternative. ORF 2 überträgt ab 21.20 Uhr zeitversetzt. Auf 3sat ist die Übertragung ab 21.45 Uhr zu sehen. (APA, 31.5.2021)