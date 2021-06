Beim Schlendern durch österreichische Ortschaften und Städte vergisst man schnell einmal, dass wir uns noch mitten in der Corona-Pandemie befinden. Shoppen oder mit Freundinnen und Freunden im Lokal oder Gastgarten sitzen und etwas essen und trinken: Was monatelang nicht möglich war, wird von vielen Menschen nun in vollen Zügen ausgekostet. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Nachweis, getestet, genesen oder geimpft zu sein. Während das in vielen Lokalen streng kontrolliert wird, sehen das andere Betreiber eher locker und fragen erst gar nicht nach einer Bestätigung. Was haben Sie erlebt?

Wurden Sie bei Ihrem Gastrobesuch kontrolliert? Haben Sie sich im Lokal hinsichtlich der Corona-Maßnahmen wohlgefühlt? Oder waren Sie noch nicht auswärts essen oder trinken? Berichten Sie im Forum! (mawa, 1.6.2021)