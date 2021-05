Der Start des digitalen Grünen Passes verzögert sich Foto: Reuters

Wien – Die Probleme rund um die Einführung des elektronischen Grünen Passes samt QR-Code werden größer. Am Montag gab das Gesundheitsministerium von Wolfgang Mückstein (Grüne) bekannt, dass der Grüne Pass nicht wie von der Bundesregierung angekündigt am 4. Juni starten kann.

Die Einführung verzögere sich "jedenfalls um eine Woche", wie es zur APA hieß. Zurückgeführt wird die Verspätung darauf, dass die EU kurzfristig Änderungen der technischen Anforderungen genannt hat. Diese würden IT-Anpassungen in Österreich nötig machen. Der Nachweis zum Eintritt – ob getestet, genesen oder geimpft – muss daher wie bisher erbracht werden: Mit Testergebnissen auf Papier, per SMS oder PDF-Format am Handy, mittels Impfpass mindestens 21 Tage nach der Erstimpfung – oder mit anderen gedruckten sowie digitalen Nachweisen.

Kein neuer fixer Starttermin

Auf einen neuen fixen Starttermin will sich das Gesundheitsministerium gar nicht mehr festlegen – um wohl eventuellen weiteren Verschiebungen vorzubeugen. Die Umsetzung erfolge jedenfalls "schrittweise", wie es hieß.

Die Gesetzesgrundlage für den EU-konformen Grünen Pass soll ab 4. Juni gelten. Der Einsatz des QR-Codes für Genesene und Geimpfte wird sich aber eben um mindestens eine Woche verzögern und soll in einer Übergangsphase schrittweise eingeführt werden. QR-Codes kommen bereits jetzt teilweise zum Einsatz, etwa bei Testergebnissen von Teststraßen oder beim Wiener Gurgeltest. Diese QR-Codes soll es künftig bei allen Tests, die in Labors oder Teststraßen gemacht werden, geben.

Dass sich die Einführung des Grünen Passes verzögert, ist nicht völlig überraschend. So hatte die IT-Service-Firma der Sozialversicherung bereits vor eineinhalb Wochen davor gewarnt, dass der Starttermin "aus technischer Sicht mutmaßlich nicht zu halten" sein werde.

SPÖ kritisiert "Marketing-Schmäh"

Kritik an der Verschiebung kam umgehend von der SPÖ: So hätten laut den Roten Bundeskanzler Sebastian Kurz und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) den Grünen Pass bereits für April versprochen. "Wenn der Kanzler nur halb so viel Zeit in die Umsetzung von Projekten wie in die Inszenierung stecken würde, stünde Österreich wesentlich besser da", sagte SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher.

Grüner Pass EU-weit im Juli

Die EU-Mitgliedsländer sowie das EU-Parlament haben sich zuletzt am 20. Mai in Portugal auf die Details zum Grünen Pass sowie auf die Einführung ab dem 1. Juli geeinigt. Das "digitale grüne Zertifikat" – in Form eines QR-Codes – soll mit dem Start der Sommer-Hauptsaison das Reisen in der EU erleichtern. Die jeweiligen nationalen Zertifikate sollen von den Mitgliedsstaaten gegenseitig anerkannt werden. Dennoch gelten in verschiedenen Ländern weiterhin verschiedene Vorgaben.

Das nationale Vorpreschen Österreichs beim Grünen Pass erklärte Kanzler Kurz noch Anfang Mai mit den Worten: "Wir können nicht auf die EU warten. Die Menschen wollen zu Recht möglichst bald wieder normal leben." (krud, APA, 31.5.2021)