Peter Fabiano, der Produzent des Erfolgsspiels "Resident Evil Village" verlässt den japanischen Publisher Capcom und wechselt zum "Destiny"-Macher Bungie. In den vergangenen 13 Jahren wirkte Fabiano in zahlreichen Projekten wie "Resident Evil 7" und "Devil May Cry 5" mit.

Überraschender Wechsel

Auf Twitter machte Fabiano seine Entscheidung öffentlich. "Es ist schwer, das hier zu schreiben, deshalb habe ich beschlossen, es kurz zu halten: Vielen Dank an alle bei Capcom, mit denen ich in den letzten 13 Jahren gemeinsam wachsen konnte", bedankte er sich am Wochenende. Sein Abgang kommt nach dem massiven Erfolg von "Resident Evil Village" und den zahlreichen Projekten, an denen Capcom zurzeit arbeitet, etwas unerwartet.

Wie Fabiano ankündigte, wird der Produzent künftig bei Bungie, dem Studio hinter "Destiny", zu finden sein. Unklar ist jedoch, an welchen Projekten er arbeiten wird. In seinem Tweet schrieb der Produzent als Abschied "Augen hoch, Guardian", was als Anspielung auf "Destiny 2" verstanden werden kann.

Mit "Resident Evil Village" feierte Capcom im vergangenen Monat den erfolgreichsten Verkaufsstart der 25 Jahre alten Spieleserie. Auf Metacritic erhielt das Spiel eine Bewertung von 84, und auch DER STANDARD hat das Zombiespiel getestet. (red, 31.5.2021)