"Valorant" entpuppt sich jetzt schon als Publikumsmagnet. Foto: Riot Games

Der Taktik-Shooter Valorant feiert in wenigen Tagen den ersten Geburtstag. Doch bereits am vergangenen Sonntag bei der Valorant Champions Tour (VCT) im isländischen Reykjavik gelang es einen Zuseherrekord beim Sieg des nordamerikanischen Teams Sentinels zu feiern. Mehr als eine Million Zuseher verfolgten das Finale. Damit beweist das FPS-Spiel, dass es ein ernstzunehmender Konkurrent von Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) geworden ist.

Island im Mittelpunkt

Riot entschied sich gleich doppelt für die isländische Hauptstadt Reykjavik. Einerseits fand das Mid Season Invitational, die größte internationale Leistungsschau der League of Legends Athleten statt, bevor es bei der Weltmeisterschaft namens Worlds in der späteren Jahreshälfte so richtig ernst wird. Daneben fand auch das erste große internationale Turnier in Valorant statt.

Zehn Teams aus allen Regionen der Welt versuchten dabei den ersten Platz und 200.000 US-Dollar zu gewinnen, insgesamt wurden 600.000 US-Dollar ausgeschüttet. Dabei gelang es Sentinels im Finale Fnatic mit 3:0 nach Karten zu schlagen. Daneben gelang es dem FPS-Spiel auch bei den Zuseher zahlen ein Ausrufezeichen zu setzen. Zwischenzeitlich sahen 1,085 Millionen Zuseher das Finale, das zwar ein klares Ergebnis aufzuweisen hat, jedoch alles andere als eindeutig verlaufen ist. Denn es brauchte auf zwei von drei Spielkarten eine Nachspielzeit, um den Gewinner zu eruieren.

Damit kann sich das Team für den Moment als Weltmeister in Valorant bezeichnen. Doch neben Sentinels gab es einen weiteren Gewinner, denn das Spiel selbst, feierte Achtungserfolge auf der Videospielplattform-Twitch.

Laut dem Twitter-Kanal von "Esports Charts" gelang es Valorant gleich bei seinem ersten internationalen Turnier, zumindest bei den Einschaltquoten CS:GO Konkurrenz zu machen. Deswegen ließ sich "Esports Charts" auch nicht lange bitten und verglich die Zahlen der beiden Taktik-Shooter. Die durchschnittlichen Zuseheranzahl bei den VCT-Masters schoss das Turnier gleich auf den zweiten Platz der Liste, mit knapp 488.000 Zusehern.

Lediglich, dass CS:GO ELEAGUE Major aus dem Jahr 2017 hatte mit 592.000 Zusehern noch die Oberhand. Auch der Spitzenwert von 1,085 Millionen Zusehern würde einen dritten Platz in der Bestenliste in CS:GO bedeuten. Hier liegen noch die beiden ELEAGUE Majors aus den Jahren 2017 und 18 vorn, mit jeweils knapp 1,3 Millionen Zusehern. Somit unterstreicht Riot Games, dass es ihnen gelingt, zumindest für den Moment eine Konkurrenz für CS:GO zu sein.

Foto: Riot Games

Wenngleich anzumerken ist, dass es seit dem Beginn der weltweiten COVID-19-Pandemie kein vergleichbares Turnier in CS:GO gegeben hat. Das vom Spieleentwickler Valve prestigeträchtigste Turnier namens Major wird erst wieder Ende Oktober in der schwedischen Hauptstadt Stockholm abgehalten.

Zwar finden in CS:GO weiterhin Turniere wie Flashpoint und ESL Pro League statt, doch für gewöhnlich sind diese Turniere nicht ähnliche Zusehermagneten wie das besagte Major. Aber auch in Valorant steht noch am Ende des Jahres ein Highlight mit dem Valorant Champions-Turnier an. Vielleicht fällt hier dann auch der Allzeit-Rekord von CS:GO dann der Euphorie rund um das FPS-Spiel von Riot Games zum Opfer. (fpz, 31.05.2021)