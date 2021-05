Wurde wegen Kritik am Militär als TV-Moderator abgesetzt: Hamid Mir. Foto: AFP/AAMIR QURESHI

Islamabad – In Pakistan ist einer der beliebtesten Fernsehmoderatoren des Landes wegen Kritik am Militär abgesetzt worden. Hamid Mir wurde verboten, seine Talkshow im TV-Sender GeoNews zu moderieren, nachdem er die Armee wegen eines Angriffs auf einen anderen Journalisten im Land vergangene Woche kritisiert hatte. "Nichts Neues für mich", kommentierte Mir Berichte über seine Absetzung am Montag auf Twitter.

Mir, der fast 6,5 Millionen Follower auf Twitter hat, war eigenen Angaben zufolge in der Vergangenheit bereits zwei Mal mit Auftrittsverboten belegt worden. Bei einem von mehreren Attentatsversuchen auf ihn im Jahr 2014 wurde er von sechs Kugeln getroffen. "Ich habe Attentate überlebt, kann aber nicht aufhören, mich für die in der Verfassung festgelegten Rechte einzusetzen", schrieb Mir weiter auf Twitter.

Chef des Militärgeheimdienstes kritisiert

Mir hatte vergangene Woche den Chef des Militärgeheimdienstes kritisiert, nachdem der Journalist Asad Ali Toor, bekannt für seine Kritik am Militär, in der Hauptstadt Islamabad von Unbekannten verprügelt worden war. Erst rund drei Wochen davor war ein weiterer Armee-kritischer Reporter in Islamabad angeschossen worden.

Amnesty International verurteilte die Absetzung Mirs. Diese untergrabe die Verantwortung von Medien und Behörden, die Meinungsfreiheit in einem bereits repressiven Umfeld zu schützen, schrieb die Nichtregierungsorganisation auf Twitter.

Laut der Organisation Reporter ohne Grenzen liegt Pakistan auf Platz 145 von insgesamt 180 in der Rangliste der Pressefreiheit 2021. Für Journalisten herrsche vor Ort eine "schwierige Lage", urteilt die Organisation. (APA, dpa, 31.5.2021)