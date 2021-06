Hat wesentlich zur Aufklärung eines großen Missbrauchsskandals beigetragen: Neil McMurray in "Jersey – Insel mit dunkler Vergangenheit", Arte, 21.45 Uhr. Foto: Rogan Productions

19.40 REPORTAGE

Re: Luchse ohne Zukunft? – Streit um die Wiederansiedlung in Europa Luchse und andere Großraubtiere waren bei uns heimisch – bis der Mensch sie ausgerottet hat. Jetzt sind einige Luchse zurück. Gegen eine dauerhafte Ansiedlung der Tiere regt sich aber Widerstand. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Alkohol – Der globale Rausch (D 2019, Andreas Pichler) Grimme-Preisträger Andreas Pichler reist um die Welt und versucht zu klären, warum wir Alkohol trinken und was er mit uns macht. Bis 21.45, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind türkis-grüne Turbulenzen, Datenlecks, der durchgeimpfte Bezirk Schwaz und das Aufregerthema Gendern. Ein Gespräch gibt es mit Andreas Hanger, ÖVP-Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss. Bis 22.00, ORF 2

21.45 DOKUMENTATION

Jersey – Insel mit dunkler Vergangenheit (GB 2020, Camilla Hall) 2007 wurde die britische Kanalinsel 2007 von einem Kindermissbrauchsskandal erschüttert. Während die Regierenden vor allem darauf bedacht schienen, den Ruf von Jersey als ruhiges Steuerparadies nicht zu gefährden, gingen zwei Blogger den Ausreden der Beteiligten auf den Grund. Bis 23.15, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich Der Kabarettist Gernot Kulis, Schauspielerin Maria Hofstätter und Filmemacher Arman T. Riahi sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.20 ACTIONTHRILLER

Black Rain (USA 1989, Ridley Scott) Michael Douglas und Andy Garcia als abgebrühte New Yorker Cops, die einen japanischen Gangster nach Osaka überführen, wo sie zwischen die Fronten der dortigen Clans geraten. Blade Runner-Regisseur Ridley Scott beschwört einmal mehr gekonnt den Großstadtmoloch. Bis 0.55, ATV 2

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Wahre Wunder? Können Heilungen, die medizinisch nicht erklärbar sind, auch heute noch als religiöse Wunder gedeutet werden? 23.20Mut zur Menschlichkeit – Caritas wörtlich genommen Persönliche Geschichten über den Einsatz der Caritas für Menschen in Not und am Rande der Gesellschaft. Bis 0.05, ORF2

22.50 THRILLER

Limbo (D 2019, Tim Dünschede) Eine junge Compliance-Managerin auf ein Geldwäsche-Netzwerk. Ein Thriller ohne Schnitte. Bis 0.15, ARD

0.50 DRAMA

Höhenangst (A 1994, Houchang Allahyari) Aus Angst vor einem weiteren Absturz flüchtet der Haftentlassene Mario (Fritz Karl) auf das Land, wo er bei einer Bäuerin (Dolores Schmiedinger) Zuflucht findet. Von Regisseur Houchang Allahyari weitgehend frei von falscher Sentimentalität in Szene gesetzt. Bis 2.30, ORF 1