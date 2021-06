USA Parkinsel auf Stelzen in New York eröffnet

Video

Laura Schmidt



4 Postings

In New York hat der Inselpark Little Island eröffnet. Die fast 10.000 Quadratmeter große Parkfläche steht auf Stelzen im Hudson River und soll den New Yorkerinnen und New Yorkern besonders nach der Pandemie als Entspannungsort dienen.