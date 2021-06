Marc Elsbergs Rad stammt von Design-Ikone Gubi Olsen. Foto: Nathan Murrell

"Als ich vor 20 Jahren in Hamburg lebte, fuhr ich mit einem schweren Hollandrad durch die Gegend. Das nahm ich bei der Rückübersiedlung nach Wien mit. Eines Tages wurde es gestohlen, obwohl es das altersschwächste und klapprigste Rad am Ständer war. Ich mochte es sehr gern, aber gewissermaßen hat mir der Dieb auch einen Gefallen getan, denn ich hab schon mit einem neuen Fahrrad geliebäugelt. Auch weil Wien hügeliger und ein Hollandrad deshalb nicht optimal ist.

Vintage-Rennräder sind zwar leicht und schauen cool aus, aber ich sitze beim Radeln gern aufrecht. In einem Berliner Laden entdeckte ich dann ein Rad der dänischen Design-Ikone Gubi Olsen, das ich nach einem mühsamen Bestellprozess endlich mein Eigen nennen durfte. Ich schätze an dem Rad die Mischung aus Hollandrad und leichtem Rad mit einer Prise italienischer Eleganz. Mir sagt auch der Durchsteigrahmen sehr zu, denn ich bin, was man einen bequemen Stadtradler nennt."

(Michael Hausenblas, RONDO, 4.6.2021)