Aguero kommt als Englands Meister zu den Katalanen. Foto: AFP/ DAVE THOMPSON

Barcelona – Der FC Barcelona hat den argentinischen Teamstürmer Sergio Aguero verpflichtet. Der 32-Jährige war ablösefrei zu haben, nachdem sein Vertrag bei Manchester City mit Ende Juni auslaufen wird. Aguero unterschrieb gemäß einer Clubmitteilung vom Montag einen Vertrag für zwei Jahre. Der Angreifer ist ein enger Freund von Barcelonas Superstar Lionel Messi, dessen Zukunft im Trikot der Katalanen über den Sommer hinaus nach wie vor nicht geklärt ist.

Der 97-fache Internationale Aguero steht im argentinischen Kader für die Copa America im Juni in Brasilien. Für City spielte er seit 2011, nachdem er zuvor für Atletico Madrid in der spanischen Liga eingelaufen war. Zuletzt plagten Aguero, der mit den "Citizens" fünfmal die englische Premer League gewann, jedoch vermehrt Fitnessprobleme. Barcelona soll sein im Vorjahr operiertes Knie genauer untersucht haben, ehe der Vertrag unterschrieben wurde. Barcelona hielt darin auch eine Ausstiegsklausel fest, die bei 100 Millionen Euro liegt.

Barca beim Angeln

Aguero ist die erste von mehreren Verpflichtungen, die Barcelona unter Neo-Präsident Joan Laporta tätigen will. Der aus Barcelona stammende Verteidiger Eric Garcia soll ebenfalls von Manchester City zurück in seine Heimat wechseln. Der Dritte der abgelaufenen Meisterschaft in LaLiga soll auch an den niederländischen Teamspielern Memphis Depay und Georginio Wijnaldum interessiert sein. (APA, 31.5.2021)