Die Deutschen müssen nach dem 0:2 gegen die USA nun gegen Lettland gewinnen. Foto: AFP/GINTS IVUSKANS

Auch Hoffnungsträger Dominik Kahun hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Riga nicht zurück in die Erfolgsspur geführt. Beim ersten Einsatz des eingeflogenen NHL-Stürmers unterlag das Team von Bundestrainer Toni Söderholm den USA mit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) und muss nach drei Niederlagen in Folge um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Der Traum von der ersten WM-Medaille seit 68 Jahren droht früh zu platzen.

Das letzte Vorrundenspiel am Dienstag (19.15 Uhr/Sport1) gegen Gastgeber Lettland wird somit zum Endspiel: Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) benötigt zwingend einen Sieg zum Weiterkommen – und starke Nerven, denn erstmals sind Zuschauer auf den Rängen zugelassen.

"Wir haben sehr gut gespielt, das muss man klar sagen. Wir haben uns nochmal gesteigert. Wir haben sehr viel richtig gemacht, nur eben kein Tor geschossen", sagte Routiner Marcel Noebels: "Jetzt müssen wir das Spiel sofort abhaken. Morgen haben wir ein Endspiel gegen den Gastgeber, und das müssen wir gewinnen." (sid, 31.5.2021)

Ergebnisse der Eishockey-WM in Riga vom Montag:

Gruppe A – 11. Runde:

Montag

Tschechien – Dänemark 2:1 n.V. (0:1.0:0,1:0,1:0)

Russland – Schweden 19.15 Uhr

Gruppe B – 11. Runde:

Montag

USA – Deutschland 2:0 (0:0,1:0,1:0)

Norwegen – Kasachstan 19.15 Uhr